Sredin derbi francoskega prvenstva med vodilnim PSG in tretjim Monacom je zaznamoval grozljiv trenutek, ko je Wilfried Singo s kopačko zadel obraz vratarja Parižanov Gianluigija Donnarummo. Ta je srečanje končal predčasno, rane so mu zašili z več šivi, danes pa se je oglasil na družbenem omrežju in sporočil, da se počuti dobro.