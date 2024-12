Derbi preobratov zasenčila poškodba Italijana #video

Medtem, ko je večina francoskih moštev že zaključila z ligaškimi obveznosti, sta na sredin večer kot zadnja to storila še Monaco in PSG, ki sta se udarila v edini tekmi 16. kroga, ki je bila odigrana še v letu 2024. Dvoboj, ki je s 3:2 pripadel Parižanom pa je zasenčil grd štart domačega branilca Wilfieda Singoja nad Gianluigijem Donnarummo. Francoska moštva sicer ta konec tedna čakajo še pokalna srečanja.

Glavni dogodek derbija se je zgodil v 22. minuti, ko je branilec Monaca Wilfried Singo štartal proti žogi v kazenskem prostoru gostov, ob tem pa s podplatom v obraz zadel vratarja Gianluigija Donnarummo. Singo, ki je že prej prejel rumeni karton, za to dejanje ni bil kaznovan, italijanski čuvaj mreže pa je zapustil igrišče.

Po tem so začeli padati tudi zadetki. Najprej je v prvem polčasu PSG v vodstvo v 24. minuti popeljal Desire Doue. Domači so v drugem hitro, prek Eliesseja Ben Seghirja iz najstrožje kazni v 53. in Breela Embola v 60. minuti povedli, ekspresno pa je izenačil Ousmane Dembele, ki je izid poravnal štiri minute kasneje. Goncalo Ramos je v 83. poskrbel za novo vodstvo gostov, Dembele pa je v 97. poskrbel, da PSG ostaja neporažen in se je zasledovalcem odlepil že na deset točk prednosti.

Preostala srečanja 16. kroga bodo na sporedu med 3. in 5. januarjem prihodnje leto, omenjeni moštvi pa se bosta ravno tisti konec tedna, natančneje v nedeljo, udarili za superpokalno lovoriko.

