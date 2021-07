Ganljiva sporočila Angležu, ki se je znašel pod plazom rasističnih izpadov

Markus Rashford se je po porazu v finalu evropskega prvenstva znašel pod plazom rasističnih žaljivk, oskrunili so tudi njegovo poslikavo v Withingtonu. "Oskrunjeni del" so v ponedeljek prekrila sporočila spodbude in zahvale.

Markus Rashford se je po porazu v finalu evropskega prvenstva znašel pod plazom rasističnih žaljivk, oskrunili so tudi njegovo poslikavo v Withingtonu. "Oskrunjeni del" so v ponedeljek prekrila sporočila spodbude in zahvale. Foto: Guliverimage

"Kritike na račun svoje igre, da bi moral izkoristiti 11-metrovko, lahko poslušam ves dan, a nikoli se ne bom opravičil za to, od kod prihajam. Skupnost, ki me je vedno spodbujala, me drži po konci tudi zdaj. Sem Marcus Rashford, 23-letni temnopolti moški iz Withingtona. Če nimam nič drugega, imam vsaj to," se je na rasistične izpade po porazu Anglije v finalu evropskega prvenstva proti Italiji in lepo gesto podpornikov, ki so mu poslali sporočila s pozitivnimi mislimi in s srčki prekrili njegovo oskrunjeno poslikavo, odzval Rashford.

Po porazu Angležev v finalu evropskega prvenstva so se pod plazom kritik in rasističnih komentarjev znašli trije mladi angleški temnopolti nogometaši, ki pri izvajanju 11-metrovk niso bili uspešni. Marcus Rashford, Jadon Sancho in Bukayo Saka so bili na družbenih omrežjih deležni številnih žaljivk, v Withingtonu so se znesli tudi nad umetniškim delom na zidu, na katerem je podoba Rashforda. Podporniki so v ponedeljek oskrunjeni del prekrili s sporočili zahvale in spodbude.

"Ponosen sem nate, vedno boš moj heroj", "Hvala za vašo strast, sočutje in željo po spremembi življenja", "Dragi Marcus, prosim, vedi, da si občudovanja vreden in da navdihuješ ljudi" je le nekaj spodbudnih misli, ki so jih ljudje zapisali v znak podpore.

Takole so s sporočili spodbude prekrili iznakažen del poslikave v Withingtonu. Foto: Twitter

Na celotno dogajanje se je z zapisom odzval po dobrodelnosti znani Rashford, opravičil se je za zgrešen strel z najstrožje kazni in se zahvalil vsem podpornikom.

"Vaš uspeh je moj uspeh, vaš neuspeh je moj neuspeh"

"Ne vem, kje začeti in kako sploh ubesediti trenutne občutke … Ni se izšlo po željah. Po zapravljeni 11-metrovki sem se počutil, kot da sem razočaral soigralce, kot da sem razočaral vse. Vse, kar bi moral narediti, je zadeti gol. Enajstmetrovko lahko zadanem v spanju, zakaj mi tokrat ni uspelo? Vprašanje se mi podi po glavi vse od zapravljene priložnosti. Lahko rečem le, da mi oprostite, in se zahvalim soigralcem. Zgradili smo bratovščino, ki je neuničljiva. Vaš uspeh je moj uspeh, vaš neuspeh je moj neuspeh," je čustven zapis na družbenem omrežju začel član Manchester Uniteda.

"Kritike na račun svoje igre, da bi moral izkoristiti 11-metrovko, lahko poslušam ves dan, a nikoli se ne bom opravičil za to, kdo sem in od kod prihajam." Foto: Guliverimage

Opravičilo za 11-metrovko da, ne pa za to, od kod prihaja

"Kot športnik sem pripravljen na različne zapise o sebi, pa naj gre za barvo kože, kraj odraščanja, kako preživljam čas izven zelenic … Kritike na račun svoje igre, da bi moral izkoristiti 11-metrovko, lahko poslušam ves dan, a nikoli se ne bom opravičil za to, kdo sem in od kod prihajam. Ponosen sem na to, da lahko nosim reprezentančni dres, vidim družino, ki med tisoči gledalcev navija zame. O takšnih dneh sem sanjal. Sporočila, ki sem jih prejel danes, so bila zelo pozitivna, in odgovor v Withingtonu me je spravil na rob joka. Skupnost, ki me je vedno spodbujala, me tudi zdaj drži pokonci. Sem Marcus Rashford, 23-letni temnopolti moški iz Withingtona. Če nimam nič drugega, imam vsaj to," je zaključil na Twitterju in ob zapisu dodal nekaj fotografij spodbudnih pisem predvsem mlajšega občinstva, ki v njem vidi velikega junaka.