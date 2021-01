Skromni mladenič, na katerega sta ponosna tudi Čeferin in britanska kraljica

"Lakota ne pozna barve kože. Hvala, Marcus." To je le eden od zapisov na družbenih omrežjih, ki opevajo prizadevanja 23-letnega Marcusa Rashforda, člana nogometnega kluba Manchester United, ki je s svojo življenjsko zgodbo in javnimi pritiski na angleško vlado dosegel, da otroci iz socialno ogroženih družin dobivajo brezplačen obrok tudi v času, ko so zaradi pandemije šole zaprte.

Če dodamo, da je zgornjo hvalnico zapisal navijač nasprotnega moštva Liverpool, ki se bo danes ob 17.30 na Anfieldu pomeril z Rashfordovim Man Unitedom, vodilnim klubom na lestvici angleške nogometne lige, je hvalnica vredna še več.

Razširila se je celo pobuda, da bi na štadionu razvili transparent, s katerim bi počastili Rashfordova prizadevanja, da nahrani britanske otroke.

Že od sedmega leta starosti igra za Manchester United. Foto: Guliverimage/Getty Images

Solskjaer: Zelo dobro usklajuje oba svetova: nogomet in dobrodelnost

Marsikdo se boji, da bi prizadevanja, ki komaj 23-letni vzhajajoči nogometni zvezdi vzamejo veliko časa, bržkone pa so tudi psihično precej obremenjujoča, vplivala na njegove nogometne predstave, a vsaj za zdaj kaže, da mladenič dobro usklajuje oba svetova.

To opaža tudi menedžer Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer, ki pravi, da je fant prevzel odgovornost in da za zdaj oba svetova – nogomet in dobrodelnost – zelo dobro usklajuje.

"Lahko vidite, da mu je res mar za ljudi, ki so se znašli v težki situaciji in niso tako privilegirani kot nekateri drugi, ali kot je zdaj tudi on sam. Kot nogometaš je dovolj nadarjen, prizemljen in motiviran, da postane ena od legend tega kluba," mu je napovedal svetlo prihodnost.

Rashford z družino in mamo Mel, ki je najbolj zaslužna za vse, kar je dosegel mladi nogometni zvezdnik. Foto: Guliverimage/Getty Images

Okoliščine, v katerih je odraščal, so njegova največja motivacija

Prav okoliščine, v katerih je napadalec rdečih vragov in angleške reprezentance odraščal, so bile tiste, ki ga danes motivirajo, da svojo zgodbo in svojo nogometno slavo izkorišča za pomoč lačnim angleškim otrokom.

Marcus Rashord je odraščal v mestu Wythenshaw, le nekaj kilometrov od Old Trafforda, matičnega štadiona Mancester Uniteda, v družini s petimi otroki in mamo samohranilko Melanie Rashford, ki je opravljala več služb hkrati, a kljub temu ni uspela nahraniti vseh lačnih ust.

V dokumentarnem filmu z naslovom Feeding Britain’s Children je razkrila, da so bili dnevi, ko doma niso imeli niti štruce kruha.

"Vendar nikomur nisem povedala, da smo v težavah, bilo me je preveč sram," je priznala, Marcus pa je dodal, da so takrat, ko doma niso imeli hrane, preprosti odšli spat.

"Ljudje, ki so mi bili najbližje, so sicer poznali našo situacijo, soigralci in trenerji pa ne."

Marcus se je z nogometom začel ukvarjati pri petih letih, ko je tako kot njegov starejši brat Dwain oblekel dres nogometnega kluba Fletcher Moss. Pri sedmih je prestopil v Manchester United, pri 11, zaradi njegovih okoliščin že leto prej kot je bilo to običajno, pa so ga sprejeli na njihovo nogometno akademijo, kjer so mu zagotovili namestitev in šolo, ki je bližje štadionu.

Jokal, ker ni mogel na trening

V intervjuju za United podcast je razkril nekaj žalostnih detajlov iz otroških let, med drugim tudi to, kolikokrat je jokal, ker ni mogel na trening. Mama je dolgo ostajala v službi, prav tako tudi njegovi bratje, sestri pa sta bili zaposleni s svojo družino in ni imel prevoza na trening.

"Spomnim se, kako sem jokal, ko sem ostal brez treninga, a sem prenehal pred maminim prihodom domov. Nekega dne pa se je vrnila bolj zgodaj kot običajno in me zasačila med jokom. Takrat sem ji prvič povedal, kaj me muči in takoj se je obrnila na vodstvo Uniteda s prošnjo, češ da potrebujemo neko vrsto pomoči," je pripovedoval mladi nogometni zvezdnik.

Pri ekipi so poskrbeli za njegov prevoz na trening, za kar jim še danes hvaležen, prav tako pa tudi trenerjem, ki so mu bili v oporo in pri katerih je večkrat dobil topel obrok.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Pomagati je želel svoji družini, pa je storil precej več

Vseskozi je bil njegov cilj pomagati svoji družini, ko mu bo enkrat uspelo v nogometnem svetu. A je stopil še korak dlje. Poskrbel je tudi za otroke izven domače hiše, ki nikoli, kot poudarja kar naprej, niso krivci za svojo lakoto.

Že marca lani, ob prvem valu epidemije, ko so se britanske šole zaprle, je začel opozarjati na nevzdržno situacijo, v kateri so se znašli otroci, ki so zaradi zaprtih šol ostali brez (brezplačnega) šolskega obroka, ki je bil za mnoge sploh edini obrok v dnevu, in bil pri tem uspešen.

Pomagal je zbrati okoli 22,3 milijona evrov sredstev za organizacijo FareShare, ki se bori proti lakoti in skrbi, da otroci po Veliki Britaniji ne živijo v pomanjkanju hrane in s tem dosegel kar tri milijone otrok po vsej državi. Naslednji mesec se je številka dvignila za dodaten milijon.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Brezplačni obroki tudi med počitnicami

Poleti je sledil nov korak. Rashford je sprožil kampanjo, v kateri je od vlade zahteval, naj tudi po koncu šolskega leta nadaljuje s programom razdeljevanja brezplačnih obrokov otrokom iz siromašnih družin.

Vlada je namreč napovedala, da bodo poleti z izdajanjem bonov za brezplačne obroke za pomoči potrebnim otrokom, ki so jih začeli izdajati v času zaprtja šol med epidemijo, prenehali. Do bonov je bilo upravičenih kar 1,3 milijona otrok.

Po hudih pritiskih javnosti je vlada premierja Borisa Johnsona nekaj dni pozneje obljubila, da bo za podporo družinam v letu 2021 namenila 400 milijonov funtov.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Rashford: Potrebujemo dolgoročnejšo rešitev

Prvega septembra je Rashford skupaj z nekaterimi največjimi britanskimi živilskimi blagovnimi znamkami ustanovil delovno skupino, ki je podprla predloge iz nacionalne prehranske strategije za ponoven pregled politike Združenega kraljestva na tem področju.

Mladi nogometaš je opozoril, da je bilo podaljšanje uporabe prehranske sheme za otroke tudi za čas počitnic zgolj "kratkoročna rešitev" za preprečevanje lačnih otrok, vendar "dolgoročno ne bo delovala". Pozval je k iskanju dolgoročnejše rešitve.

Opozoril je na preskromne prehranske pakete, ki naj bi zadostovali za deset dni:

Then imagine we expect the children to engage in learning from home. Not to mention the parents who, at times, have to teach them who probably haven’t eaten at all so their children can...



We MUST do better. This is 2021 https://t.co/mEZ6rCA1LE — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 11, 2021

Prehranski paketi so preskromni

Pred dnevi je spet opozoril na težavo. Prehranski paketi, ki so jih dobivale socialno ogrožene družine, so bili preskromni. "To je nesprejemljivo," je bil Rashford jasen ob objavi fotografije enega od takšnih paketov. Kot kaže, bo tudi tokrat dosegel izboljšanje prehranskih paketov.

V sredo ga je namreč spet poklical premier Johnson in obljubil spremembe.



Premier Boris Johnson je obljubil spremembe:

I totally agree with you @MarcusRashford, these food parcels do not meet the standards we set out and we have made it clear to the company involved that this is disgraceful. The company concerned has rightly apologised and agreed to reimburse those affected. https://t.co/tVCVhUouRa — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 13, 2021

Pobuda navijača Liverpoola

Prav to je tudi razlog, da so nekateri navijači Liverpoola sprožili pobudo, da bi na nedeljskem gostovanju Man Uniteda na njihovem stadionu Anfield na tribunah razgrnili plakat, s katerim bi se javno poklonili Rashfordovi prizadevanjem. Lakota ne pozna barve kože je eden od možnih predlogov.

In medtem ko so številni navijači Liverpoola pobudi naklonjeni, so med njimi tudi takšni, ki sicer hvalijo Rashfordovo kampanjo, a hkrati dodajajo, da bo, takoj ko bo stopil na njihovo sveto travo, tam le še kot eden od sovražnikov nasprotnega moštva.

Kakšno odločitev bodo na koncu sprejeli, bo jasno najpozneje ob 17.30, ko bosta moštvi stopili na zelenico.

Foto: Guliverimage/Getty Images

Rashford, številka 10 Manchester Uniteda, je v članski ekipi zaigral že pri 17 letih. Že v debiju na tekmi proti FC Midtjylland je zabil dva gola.



V članski vrsti Manchestra je v premier ligi na 159 tekmah zadel 51 golov, na 40 reprezentančnih akcijah od leta 2016 pa je zabil 11 golov.



Na teden naj bi zaslužil 200 tisoč funtov (225 tisoč evrov), kar je več kot 10 milijonov funtov na leto (več kot 11 tisoč milijonov evrov), znaten znesek pa mu prinese tudi sodelovanje s podjetjem Nike in ostalimi sponzorji, ki prav tako podpirajo njegova humanitarna prizadevanja.

Kraljica ga je nagradila z redom britanskega imperija

Za svoja prizadevanja in izredne dosežke v boju proti otroški revščini in športne uspehe je Rashford julija lani prejel častni doktorat univerze v Manchestru, oktobra pa je iz rok kraljice Elizabete II. prejel red britanskega imperija (Member of the Order of the British Empire - zato tudi inicialke MBE na njegovem twitter profilu) za humanitarno delo in boj proti otroški revščini med pandemijo covid-19.

"Videli smo, da je nogomet lahko dober vzvod za to, da se v družbi uvedejo spremembe," je izpostavil tudi prvi mož Uefe Aleksander Čeferin. Foto: Reuters

Čeferin: Nogomet je lahko dober vzvod za spremembe

Tudi premier Johnson je že večkrat javno pohvalil Rushfordova prizadevanja in ga postavil za zgled vsem mladim nogometašem v državi, poklonil pa se mu je tudi predsednik Evropske nogometne zveze (UEFA) Aleksander Čeferin.

"Videli smo, da je nogomet lahko dober vzvod za to, da se v družbi uvedejo spremembe. Marcus Rashford je z dobrim zgledom poskrbel, da je vlada spremenila svoje stališče," je junija letos ob robu zasedanja izvršnega odbora Uefe poudaril Čeferin.