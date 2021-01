Arsenal za konec do zmage, brez zadetkov na velikem derbiju

Za konec 19. kroga angleškega prvenstva je Arsenal v ponedeljek z 2:0 odpravil Newcastle. V nedeljo je težko pričakovan največji derbi angleškega nogometa, obračun vodilnega Manchester Uniteda in prvaka Liverpoola, ki se po dolgem času oba borita za vrh tamkajšnje premier lige, razočaral. Na Anfieldu nismo videli niti enega zadetka. Na večerni nedeljski tekmi je Manchester City za peto zaporedno prvenstveno zmago s 4:0 razbil Crystal Palace in se vrnil na drugo mesto. Za vodilnimi rdeči vragi s tekmo manj zaostaja dve točki.

Nogometaši Manchester Uniteda zadnjih 12 tekmah niso okusili grenkobe poraza in se na lestvici povzpeli na vrh. Po 17 krogih so se na vodilnem mestu znašli prvič po osmih letih in prvič, odkar njihov trener ni več Sir Alex Ferguson. Na prvem mestu bodo ostali tudi po nedelji, vprašanje pa, do kdaj bo tako.

Manchester City mu namreč po peti zaporedni prvenstveni zmagi diha za ovratnik, na drugem mestu ima dve točki manj, a je odigral tudi tekmo manj. Isto število točk je po zmagi nad Southamptonom zbral tudi tretji Leicester City Brandona Rodgersa. Točko manj ima četrti Liverpool, le točko za njim pa je Tottenham Joseja Mourinha, ki je v nedeljo brez težav, s 3:1 v gosteh odpravil Sheffield United.

Angleško prvenstvo, 19. krog: Sobota, 16. januar:

Wolverhampton : WBA 2:3 (2:1)

Silva 38., Boly 43.; Pereira 8./11-m, 56./11-m, Ajayi 52.



Leeds : Brighton 0:1 (0:1)

Maupay 17.



West Ham : Burnley 1:0 (1:0)

Antonio 9.



Fulham : Chelsea 0:1 (0:0)

Mount 78.; R.K.: Robinson 44./ Fulham



Leicester City : Southampton 2:0 (1:0)

Maddison 37., Barnes 90.+5 Nedelja, 17. januar:

Sheffield United : Tottenham 1:3 (0:2)

McGoldrick 59.; Aurier 5, Kane 40., Ndombele 62.



Liverpool : Manchester United 0:0 (0:0) Manchester City : Crystal Palace 4:0 (1:0)

Stones 26., 68., Gundogan 56., Sterling 88.



Aston Villa - Everton *zaradi okužb s koronavirusom je bila tekma preložena Ponedeljek, 18. januar:

Arsenal : Newcastle 3:0 (0:0)

Aubameyang 50., 77., Saka 61.