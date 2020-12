Rashfordova mama tudi stradala za svoje otroke

BBC je osvetlil zgodbo Rashfordovega zavzemanja za brezplačno šolsko malico za tiste otroke v Veliki Britaniji, ki jo res potrebujejo. Sam je odraščal v zelo revnem okolju s štirimi brati in sestrami.

"Včasih doma nismo imeli niti štruce kruha. Nerodno mi je, ko to povem, a tako je bilo. Marcus ve, o čem govori in njegove besede prihajajo iz srca," je še razkrila njegova mati.

Prav te razmere, ki jih je doživel sam, so Rashforda vzpodbudile, da britansko vlado pozove k brezplačni šolski prehrani za najrevnejše v državi. Vlada se je zaradi zvezdnikovih zahtev in široke podpore javnosti znašla pod pritiskom in začela delati na ustreznem programu.

Rashford, ki igra za Manchester United in za angleško izbrano vrsto, pa je poudaril: "Vsi ti notranji boji in odrekanja, ki jih doživiš sam, ti pomagajo, da nekatere zadeve ceniš 10-krat bolj od drugih. Tega ne vidim kot slabost." Kot še razlaga, športniki potrebujejo nekaj, kar jih poganja, in prav boj in bolečina lahko dasta potrebno dodatno motivacijo.