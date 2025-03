Odmeva bizaren gol Nemcev, Ronaldo se je odkupil #video

Na četrtfinalnih srečanjih lige narodov v četrtek ni manjkalo pestrega dogajanja. Dan po uvrstitvi Francije, Portugalske, Španije in Nemčije v polfinale sta odmevala predvsem bizaren gol Jamala Musiale za Nemčijo in zgrešena enajstmetrovka Cristiana Ronalda, ki pa za Portugalsko na koncu ni bila usodna.

Četrtfinalni obračuni nogometne lige narodov so bili zelo izenačeni. Edini, ki so napredovanje v polfinale dosegli po rednem delu povratne tekme, so bili Nemci, tudi oni pa so proti Italiji presenetljivo morali za to nekaj minut trepetati. Na preostalih tekmah so bile potrebne dodatne minute, napredovanje po podaljšku so si proti Dancem zagotovili Portugalci, po enajstmetrovkah pa Francozi in Španci, ki so bili boljši od Hrvatov oziroma Nizozemcev.

Elf je z 2:1 dobil prvo tekmo v Italiji, po prvem polčasu pa je prednost še občutno povečal. Nemci so z goli Joshue Kimmicha, Jamala Musiale in Tima Klaindiesta po 45 minutah vodili s 3:0, videti je bilo, da je zmagovalec odločen. Toda Italijani so v drugem delu "vstali od mrtvih", Moise Keane z dvema goloma in Giacomo Raspadori v peti minuti sodnikovega dodatka z enajstmetrovko sta poskrbela za nekaj drame, ki pa se je za gostitelje vendarle srečno končala. Še posebej se je po koncu govorilo o drugem zadetku Nemčije oziroma golu Musiale.

"To je bil eden najbolj sramotnih golov, kar jih je kdo prejel," je le eden izmed zapisov na družbenih omrežjih ob zadetku Jamala Musiale. Vratar Italije Gianluig Donnarumma je ob posredovanju žogo poslal v kot. Čuvaj mreže PSG je nato hodil po svojem kazenskem prostoru in se prepiral, pa tudi dogovarjal s svojimi soigralci glede obrambnih nalog, kar je izkoristil Joshua Kimmich, ki je žogo hitro izvajal, jo podal pred vrata do Musiale, ki je zatresel prazno mrežo. Gol je na koncu obveljal, saj ob izvajanju iz kota ni prepovedanega položaja, hkrati pa so Nemci slavili še nekoga drugega – pobiralca žog, ki je okroglo usnje hitro predal Kimmichu.

Kot so po koncu poročali številni mediji, je šlo za 15-letnega Noela Urbaniacka, ki je na koncu v zahvalo prejel žogo s podpisi vseh nemških nogometašev. "To je nekaj neverjetnega, nikoli nisem bil del česa takšnega. S Kimmichom sva se na hitro spogledala, videl sem, da hoče žogo in sem mu jo hitro podal. Prvič sem v vlogi pobiralca žog in tega ne bom nikoli pozabil," je po koncu dejal presrečni Urbaniack.

Nemci so se na koncu uvrstili v polfinale. Foto: Reuters

Nemci so nato povedli s 3:0, a so se Italijani na koncu vrnili, znižali zaostanek na 2:3, a kljub temu so se napredovanja veselili Nemci, ki so se zavihteli v polfinale s skupnim izidom 5:4.

Ronaldo zapravil enajstmetrovko

Dan po polfinalu pa se veliko govori tudi o enajstmetrovki Cristiana Ronalda, ki je že v šesti minuti srečanja z Dansko zapravil poskus z bele pike. Kapetan Portugalske je pred tem padel v kazenskem prostoru, ko ga je podrl Patrick Dorgu, 40-letnik pa je nato slabo streljal z enajstih metrov, z njegovim poskusom pa ni imel pretiranega dela vratar Celtica Kasper Schmeichel.

Foto: Reuters

Portugalci so sicer Dance pričakali z zaostankom 0:1, toda Danci so nato po zapravljenem strelu Ronalda prednost s prve tekme z gosti zapravili z avtogolom. A še v prvem polčasu so skupno spet vodili, saj so izid izenačili. Ronaldo je v 71. minuti popravil svoj spodrsljaj z začetka tekme in Portugalce znova popeljal v vodstvo, nato pa s svojim značilnim proslavljanjem vrnil Rasmusu Hojlundu, ki si je na prvi tekmi ob golu za Dansko "sposodil" proslavljanje portugalskega zvezdnika. Christian Eriksen je v 76. minuti svojo ekipo popeljal na prag velikega uspeha, toda domačim je deset minut pozneje podaljšek zagotovil rezervist Francisco Trincao. Ta je zadel tudi v prvi minuti podaljška, končni izid 5:2 pa je postavil Goncalo Ramos.

