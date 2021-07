Argentinski virtuoz se je odločil: ostaja zvest Barceloni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Barcelona in Lionel Messi sta dosegla načelni dogovor za obnovitev Argentinčeve pogodbe. Čeprav se je saga o ponovnem podpisu vlekla kar nekaj časa in je bil Messi približno dva tedna celo prost igralec, je zdaj, po pisanju Sporta, vse odločeno.

Sport poroča, da se Argentinec še vedno vidi na stadionu Camp Nou: "Leo Messi čuti, da ima dovolj moči in energije, da še naprej nosi dres Barce na najvišji ravni še pet let, s čimer se strinja tudi klub. Igralec, ki je načrtoval, da bi čez tri sezone začel nov projekt, želi nadaljevati na Camp Nouu in za zdaj prestaviti svoje slovo."

Argentinec se je strinjal, da se bo njegova plača znižala za 50 odstotkov. Sprejel je pogoje, ki jih je postavila Barca, ker razume, da je finančno stanje kluba zelo zapleteno, zato mora biti kot kapetan prvi, ki daje zgled. Dogovor sicer še ni uradno potrjen, a obstajajo le še minimalne možnosti, da vse skupaj pade v vodo. Zdaj so na potezi nogometaševi pravniki, ti morajo pripraviti dogovor, ki ga je predsednik Barcelone Joan Laporta dosegel z Messijevim očetom.