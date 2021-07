Messi in Neymar najboljša nogometaša Cope

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Argentinec Lionel Messi in Brazilec Neymar sta bila skupaj izbrana za najboljša nogometaša na južnoameriškem prvenstvu v Braziliji. Prvak Južne Amerike bo sicer znan danes ponoči po slovenskem času (2.00), ko se bosta v finalu pomerila branilka naslova Brazilija in Argentina. Tekma bo na sloviti Maracani v Riu de Janeiru.

Strokovna komisija Južnoameriške nogometne konfederacije (Conmebol) je v izjavi za javnost zapisala, da je bilo nemogoče določiti le enega igralca za najboljšega na tem turnirju. "Oba igralca sta se izkazala na vsaki tekmi s tehnično in taktično kakovostjo ter veliko inteligenco v igri tako z žogo kot brez nje," so zapisali.

Messi, ki bo skušal osvojiti prvi reprezentančni naslov v karieri, je do finala dosegel štiri gole in pet podaj, Neymar pa dva gola in tri podaje.