Za zdaj je bil Messi v finalih vedno razočaran, kako bo letos?

Nekdanja soigralca katalonskega velikana Barcelone Argentinec Lionel Messi in Brazilec Neymar, ki spadata med najboljše nogometaše na svetu, bosta v finalu 47. izvedbe južnoameriškega prvenstva merila na prvo lovoriko na Copi. Naslov bo sicer v Riu de Janeiru na sloviti Maracani branila Brazilija.

Šestkratni dobitnik zlate žoge Messi bo četrtič zaigral v finalu južnoameriškega prvenstva in to bo najverjetneje ena od njegovih zadnjih priložnosti, da z reprezentanco osvoji tako želeno lovoriko. Na letošnjem prvenstvu je 34-letnik zadel štirikrat in petkrat podal, s čimer je tako najboljši strelec kot podajalec.

Za zdaj je bil Messi v finalih vedno razočaran, v finalu Cope je izgubil v letih 2007, 2015 in 2016, leta 2014 pa je Argentino v finalu svetovnega prvenstva z 1:0 premagala Nemčija.

Neymar Foto: Guliverimage

Poskušali bodo ustaviti Messija

Jasno je, da si Argentinec močno želi reprezentančne lovorike, na klubskem področju je namreč osvojil vse, kar je mogoče. "Poskušali ga bomo ustaviti na poti do tega cilja. Tako kot bi si naslov zaslužil Messi, imamo tudi sami igralce, ki bi si zaslužili lovoriko. Kot na primer Neymar, ki ga na zadnji Copi ni bilo z nami," je pred finalom dejal Brazilec Marquinhos.

Devetindvajsetletni Neymar pred dvema letoma, ko je Brazilija na domačih tleh v finalu s 3:1 premagala Peru za deveti naslov južnoameriških prvakov, zaradi poškodbe ni igral. Ravno Peru je Brazilija z 1:0 izločila v letošnjem finalu, medtem ko je Argentina za mesto v finalu po izvajanju enajstmetrovk premagala Kolumbijo.

Več kot preprosta nogometna tekma

Dvoboj zvezdnikov, ki imata zlato olimpijsko medaljo, bo sicer le pika na i nogometni poslastici med Brazilijo in Argentino, obe ekipi premoreta številne zvezdnike.

"V finalu bomo igrali proti svojim večnim tekmecem. Igrali bosta najmočnejši reprezentanci Južne Amerike in upam, da bo dobra tekma," pravi argentinski selektor Lionel Scaloni.

"Dvoboj Brazilije in Argentine je več kot preprosta nogometna tekma ... Zaradi teh dresov ves svet obstoji, da lahko gleda tekmo. To pomeni zgodovino med Brazilijo in Argentino," pravi Marquinhos.

Vendar pa, presenetljivo, nobena od teh reprezentanc ni najuspešnejša. Največ naslovov južnoameriškega prvaka, 15, ima Urugvaj, Argentina je pri 14, Brazilija pa pri devetih.

Foto: Guliverimage

Na tribunah 7.800 gledalcev

Messi bo v nedeljo lovil še en rekord, za zdaj je pri 76 reprezentančnih golih, s čimer zaostaja le še za enega za Pelejem, ki je s 77 goli rekorder po zadetkih ene izmed južnoameriških reprezentanc.

Finale, ki bi moral tako kot ves turnir potekati za zaprtimi vrati, si bo na stadionu vendarle lahko ogledalo 7.800 gledalcev, torej 10 odstotkov zmogljivosti objekta.

Obračun se bo začel ob 2. uri zjutraj v noči na nedeljo po slovenskem času. Že pred tem pa si je tretje mesto priigrala Kolumbija, ki je s 3:2 premagala Peru.