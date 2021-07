Argentina na krilih Messija v polfinale, naprej še Kolumbija

Argentinski in kolumbijski nogometaši so se po prebili v polfinale južnoameriškega prvenstva v Braziliji. Argentinci so v četrtfinalu premagali Ekvador s 3:0, Kolumbijci pa so po izvajanju 11-metrovk izločili Urugvajce in zmagali s 4:2. V rednem delu se je tekma končala brez golov.