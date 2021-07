Nenavaden dan: Lionel Messi ni več nogometaš Barcelone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes je nenavaden dan. Nogometni superzvezdnik Lionel Messi, dolgoletni simbol, paradni konj in rekorder Barcelone, po 7.504 dneh ni več član katalonskega velikana. Konec junija mu je potekla pogodba z Barcelono, tako da je postal prost igralec, a s Pirenejskega polotoka prihaja vse več namigov, da naj bi 34-letni Argentinec hitro našel skupni jezik z ljubljenim klubom in še naprej nosil dres Barcelone. Omenjajo se vratolomne številke, Messi naj bi v petih letih zaslužil kar 300 milijonov evrov.

Ko je v sredo odbila polnoč, je Lionelu Messiju potekla pogodba z Barcelono. Argentinec se je tudi formalno znašel na seznamu prostih igralcev, ki lahko v poletnem prestopnem roku po lastni volji (in s prostimi papirji) izbirajo novega delodajalca. Čeprav v preteklosti ni manjkalo govoric, da bi lahko izkušeni napadalec iz Rosaria nadaljeval kariero v katerem izmed (naj)bogatejših evropskih klubov, najpogosteje sta se omenjala Manchester City in PSG, pa je vse večja verjetnost, da bo ljubljenec navijačev Barcelone še naprej navduševal na Camp Nouu.

Predsednik Barcelone Joan Laporta ostaja neomajen pri tem, da Lionel Messi ostane na Camp Nouu. Foto: Guliver Image

Ko se je letos na predsedniški stolček blaugrane vrnil Joan Laporta in se spopadel z zahtevnim izzivom, kako zadolženo Barcelono rešiti iz primeža rdečih številk, je dal hitro vedeti, da Messi ne sme zapustiti kluba. Argentinec, eden najbolj priljubljenih športnikov na svetu, je trenutno v Braziliji, kjer se z gavči poteguje za naslov južnoameriškega prvaka. Ne gre mu slabo, na štirih nastopih je dosegel tri zadetke, v noči na nedeljo pa ga čaka četrtfinalni spopad z Ekvadorjem.

Nasmiha se mu izdaten zaslužek

Messi, tudi kapetan in najboljši strelec argentinske reprezentance, v teh dneh nastopa na južnoameriškem prvenstvu v Braziliji. Foto: Reuters Obstaja velika verjetnost, da bo šestkratni dobitnik zlate žoge, priznanja za najboljšega nogometaša na svetu, po vrnitvi v Evropo sklenil sodelovanje z Barcelono.

O tem, kakšni bodo njegovi prejemki, je v četrtek v televizijskem šovu El Chiringuito spregovoril voditelj Josep Pedrerol. Razkril je podrobnosti okrog nove Messijeve pogodbe, s katero naj bi v petih letih zaslužil 300 milijonov evrov. V vsaki izmed uvodnih dveh sezon naj bi prejel okroglih sto milijonov evrov, nato pa še sto za naslednje tri sezone, ko naj bi se že preselil čez lužo in zaigral v severnoameriški ligi MLS.

🚨¡EXCLUSIVA MUNDIAL de @jpedrerol !🚨



💰"MESSI cobraría 300 MILLONES brutos por 2 temporadas"



⚠️"200 MILLONES en los 2 primeros años y 100 M repartidos en los siguientes 3 AÑOS". #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/rgjM7jHhuF — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 30, 2021

Po poročanju ESPN že dalj časa potekajo pogajanja med vodstvom Barcelone, poleg predsednika Laporte ga predstavljata še podpredsednik Eduard Romeu in direktor Mateu Alemany, ter zastopniki argentinskega zvezdnika, med katerimi ima zelo pomembno vlogo njegov oče Jorge Messi. Ko se bo južnoameriško prvenstvo končalo in se bo Leo vrnil v Evropo, bi lahko sledilo sklepno dejanje, podpis nove, še kako donosne pogodbe. Do takrat pa bo Messi, vsaj na papirju, prost igralec na nogometni tržnici.

Lani ga je vleklo drugam, a ...

V zadnji sezoni je z Barcelono osvojil španski pokal. Foto: Reuters Če bi bilo tako pred letom dni, ko je med stresnim obdobjem največje koronakrize izrazil željo po spremembi klubskega okolja in šokiral navijače Barcelone, bi danes že igral drugje, tako pa ga je lani na Camp Nouu ohranila visoka odkupna klavzula, ki so jo Katalonci zahtevali od morebitnega snubca. Znašala je kar 700 milijonov evrov.

V tako drago jabolko ni zagrizel nihče, Messi, jezen na nepopustljivost zdaj že nekdanjega predsednika Joseja Mario Bartomeuja, je ostal v Barceloni, s katero je po Bayernu (2:8 lani poleti) doživel novo razočaranje tudi v sezoni 2020/21 (nemoč v osmini finala in izpad proti PSG), v španskem prvenstvu je zaostal za obema največjima tekmecema iz Madrida, tolažilno nagrado je prinesla le pokalna lovorika. Bo v sezoni 2021/22, če se bo uresničila napoved voditelja oddaje El Chiringuito, z Barcelono uresničil več ciljev?