Stadion Maracana v Riu do Janeiru bo v soboto gostil sanjski finale. Udarili se bosta Brazilija in Argentina. Prva je v ponedeljek izločila Peru, druga v torek po pravi drami Kolumbijo.

Argentinci so povedli že v 7. minuti, ko je po podaji prvega zvezdnika Lionela Messija zadel Lautaro Martinez. Kolumbijci so prek Luisa Diaza izenačili v 61. minuti. Rezultat se ni več spremenil, tako da je o zmagovalcu odločalo izvajanje najstrožjih kazni. Po teh se je smejalo Messiju in soigralcem, ki jim je do napredovanja izdatno pomagal vratar Emiliano Martínez. 28-letnik je zaustavil kar tri poskuse Kolumbijcev.

“HOW ABOUT DANCING NOW?” yells Leo Messi to Yerry Mina after his penalty kick is saved by Dibu Martínez. This is the Messi all of Argentina wants to see. Fired up and in it ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 pic.twitter.com/0mFXzVdru5