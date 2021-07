Po 28 letih prvi večji naslov za Argentino: To je za Messija

Argentinska nogometna reprezentanca je z zmago z 1:0 proti Braziliji v finalu južnoameriškega prvenstva v pretekli noči osvojila prvi večji naslov v 28 letih. Do svojega prvega naslova je tako 16 let po prvi tekmi za Argentino prišel tudi Lionel Messi.

Superzvezdnik Barcelone in Argentine je bil prvi strelec turnirja s štirimi zadetki. S podajami je sodeloval še pri petih golih in je bil po finalu imenovan za najboljšega igralca prvenstva.

V finalu je sicer odločilni gol v 22. minuti dosegel Angel Di Maria. To je bilo dovolj, da se je končalo dolgo čakanje Argentine in tudi Messija na naslov kontinentalnih prvakov.

"To sem sanjal. To sem si želel več od česar koli drugega na svetu," je bil po zmagi v finalu čustven vratar Argentine Emiliano Martinez. "To je za Messija, ki si to najbolj zasluži," je dodal.

Šestkratni dobitnik Zlate žoge je ob izjemni klubski karieri v 16 letih doživel številna razočaranja na reprezentačni ravni. V finalu Cope Americe je bil pred tem že trikrat poražen (v letih 2007, 2015 in 2016), enkrat (leta 2014) je bil poražen tudi v finalu svetovnega prvenstva.

Tokrat pa je na sloviti Maracani v Riu de Janeiru prišel do svojega prvega naslova. Da bi bil uspeh še slajši so nasproti stali večni rivali Brazilci.