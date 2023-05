Protest pred ljubljanskim sodiščem zaradi primera množičnega posilstva

Na okrožnem sodišču v Ljubljani sodijo štirim fantom, 20-letnemu Amarju Ličini, 23-letnemu Dinu Oručeviću, 21-letnemu Maticu Močniku in 20-letnemu Belminu Čoviću, ki naj bi marca lani posilili 15-letno dekle. Sojenje je zaprto za javnost. Pred sodiščem so se zbrali številni protestniki.

Novembra 2021 so na ljubljanskem sodišču opravili predobravnavni narok za 20-letnega Amarja Ličino, 23-letnega Dina Oručevića, 21-letnega Matica Močnika in 20-letnega Belmina Čovića, zoper vse zaradi posilstva takrat 15-letnega dekleta, zoper Ličino pa tudi zaradi spolnega napada na 14-letnico ter dveh kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. Četverici danes sodijo na okrožnem sodišču v Ljubljani, a je zadeva, kot so nam pojasnili s sodišča, zaprta za javnost.

"Sodišče je obveščeno o tem, da pred sodiščem poteka javni shod, o njem pa je obveščena tudi policija. Vsebina shoda je vezana na zadevo, ki poteka na sodišču. Protestniki izražajo svoja stališča, kar seveda imajo pravico. Gre za zadevo, ki je zaprta za javnost, ko bo izrek sodbe o tej zadevi, pa bo zadeva odprta za javnost," so pojasnili v službi za stike z javnostjo okrožnega sodišča v Ljubljani.

Pred stavbo okrožnega sodišča v Ljubljani so se zbrali številni protestniki, po naših informacijah tako podporniki dekleta kot domnevnih posiljevalcev. Pred stavbo okrožnega sodišča v Ljubljani so oboroženi policisti. Foto: Sa. B.