Vplivnica, športna poročevalka in nekdanja pornoigralka Mia Khalifa je prek Instagrama sporočila, da je njenega zakona s švedskim kuharskim mojstrom Robertom Sandbergom konec. Par je bil poročen dve leti, a sta imela vsaj eno leto težave, zato sta hodila na zakonsko terapijo, ki pa ni pomagala, je Khalifa priznala v objavi.

"Samozavestno lahko rečeva, da sva dala vse od sebe, da bi se najin zakon obnesel, a po skoraj enem letu terapije in trudu, se razhajava, vedoč, da imava drug v drugem prijatelja za vse življenje," je zapisala in dodala, da se bosta vedno ljubila in spoštovala, saj "zakona ni končal en sam incident, temveč so za to krive nerešljive temeljne razlike."

"To poglavje zaključujeva brez obžalovanja in ga oba začenjava po svoje, ločeno, a povezano z neverjetno družino, prijatelji in ljubeznijo do najinih psov." Za konec je še enkrat dodala, da sta se oba resnično trudila, da bi rešila zakon.

Meseci v pornoindustriji najslabši v njenem življenju

To je že druga ločitev za 28-letno zvezdnico, saj je bila od leta 2011 do leta 2016 poročena s srednješolsko ljubeznijo, čeprav sta se razšla že dve leti prej.

V tem obdobju se je začela njena razmeroma kratka kariera v pornoindustriji, ki je na Bližnjem vzhodu požela precej zgražanja, saj je nekaj prizorov seksa posnela, medtem ko je nosila hidžab. V treh letih je posnela 27 krajših filmov, a polnih kontroverznosti, povezanih predvsem z njenimi arabskimi koreninami. Na PornHubu je hitro postala ena najbolj gledanih pornoigralk, česar pa si tega ne šteje v čast.

Pred kratkim je namreč priznala, da so bili trije meseci v pornoindustriji najhujši meseci v njenem življenju. Zaradi nastopa v hidžabu je prejela grožnje s smrtjo z obglavljenjem Islamske države in "neskončne spletne zlorabe", je priznala.

Trenutno denar služi na plačljivi spletni platformi OnlyFans z erotičnimi vsebinami.