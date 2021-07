Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Idilična Kranjska Gora je v teh dneh postala kulisa za prav posebne filmske prizore. Tam namreč te dni snemajo svetovno znane zvezdnice filmov za odrasle. "To bo najboljša vsebina leta," ocenjuje največja pornozvezdnica na Balkanu, 28-letna Srbkinja Ivana Slavković. "Vroče vsebine v vroči državi," tako pa skupaj z znano britansko porneso Kiki Minaj, ki je posnela že več kot 200 pornofilmov, napovedujeta dokumentarno-igrani film, ki ga snemata v Julijcih.

Osemindvajsetletna Srbkinja Cherry Kiss in 36-letna Britanka Kiki Minaj sta svetovno znani pornozvezdnici, ki sta v sedma nebesa popeljali že neštete moške. In tudi ženske.

"Verjetno sem bila v več kot sto, če ne celo v več kot dvesto filmih. Bilo jih je ogromno. Mogoče bi jih morala začeti šteti ... Nekega dne bom naredila seznam in vam povedala," je za Planet TV povedala Kiki Minaj.

Pri nas snemata "najboljšo vsebino leta"

Minaj in Slavkovićeva sta v industriji za odrasle pristali skoraj pred desetletjem, svojim sledilcem na družbenih omrežjih pa sta razkrili, da v naših krajih snemata "najboljšo vsebino leta".

"Ne gre za zgodbo, v kateri na vrata potrka dostavljavec pice in se potem nekaj zgodi. Gre za nas, za zabavo, druženje in zgodi se, kar se zgodi. Lahko se nam kdo pozneje tudi pridruži, potrka na vrata in mu rečemo: Hej, ajde, pridruži se," je dejala Ivana Slavković.

"Snemamo vsebine za svoje profile na Onlyfans.com in drugih platformah. Ob tem pa snemamo še dokumentarec o svojem kolesarjenju po Sloveniji. Gre torej za kombinacijo zabave, vsebin in vznemirjenja," je pojasnila Kiki Minaj.

Tretja zvezdnica predčasno zapustila Slovenijo

V Slovenijo so sprva prispele tri zvezdnice filmov za odrasle, a se je tretja med njimi, 29-letna Američanka Adriana Chechik, poškodovala in se vrnila, preostali dekleti pa nadaljujeta delo na številnih slikovitih lokacijah pod nadzorom avstralskega producenta.

"Da ovekovečijo slovensko lepoto, jo vključijo v to produkcijo. To je tudi dodaten korak v Sloveniji, ki se bo večkrat pojavljala ne samo v reklamah in filmih, ampak tudi v žanru druge vrste," meni Žiga Sedevčič, predsednik agencije Dobra družba (ang. Good Company).

Agencija bo že v prihodnjem mesecu snemala vsebine za odrasle s slovenskimi igralci, pri projektu pa naj bi šlo še za večjo zgodbo.