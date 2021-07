Žgečkljiva promocija: znane pornoigralke kolesarijo po Sloveniji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Te dni so v Sloveniji trije prepoznavni obrazi iz sveta filmov za odrasle. Dekleta obljubljajo, da v naših krajih snemajo "najboljšo vsebino leta".

V začetku tega tedna so v Slovenijo pripotovale tri znane pornoigralke, ki menda v naših krajih pripravljajo nove vsebine za svoje oboževalce. To je napovedala Ivana Slavković, znana pod umetniškim imenom Cherry Kiss, ki na družbenih omrežjih sledilce redno obvešča o tem, kaj s kolegicami počnejo.

Osemindvajsetletna Srbkinja je v Slovenijo, ki ji pravi "moja druga domovina", pripotovala z Američanko Adriano Chechik in Britanko Kiki Minaj, našo državo pa si bodo, kot kaže, ogledale na kolesih.

V začetku tedna so bile v Ljubljani in si na kolesih ogledale središče mesta, nato pa so se odpravile na Bled. "Nimam besed," je Cherry Kiss v eni od objav na Twitterju opisala Blejsko jezero, "ne vem, ali sem bila kdaj že na kakšnem lepšem kraju."

Žgečkljivih vsebin, ki naj bi jih dekleta snemala v naših krajih, na družbenih omrežjih še niso objavila in jih brezplačno najverjetneje tudi ne bodo pokazala. Cherry Kiss je namreč že napovedala, da bo mogoče vse videti na njenem profilu na plačljivi platformi OnlyFans.

