Pornozvezdnica, ki ji je uspelo brez lepotnih posegov #intervju

Da se bo preizkusila v pornoindustriji, se je Simony Diamond odločila pri 19 letih in snemanje prizorov trde pornografije začela že po prvem letu. Madžarka je kmalu postala ena od najbolj zaželenih evropskih pornoigralk. Svoje delo ima zelo rada in ga ne bi zamenjala za nič drugega, saj seks obožuje, pravi, da je nimfomanka. Meni, da je prav to razlog, da je v tej industriji tako uspešna in se kljub 13-letni karieri še ne namerava upokojiti.

Simony je uspelo tudi zato, ker meni, da se na posnetkih vidi, da v svojem delu zelo uživa. V okviru dela v pornoindustriji je prejela že več nominacij za pomembne nagrade, med drugim za najboljši solo performans ter za najboljšo evropsko pornoigralko.



V svoji trinajstletni karieri se je preizkusila tudi v ZDA, zaradi česar sta njeni prepoznavnost in priljubljenost še narasli. Na svoji Facebook strani ima že okoli dva milijona oboževalcev, ki sledijo vsemu, kar počne. Večkrat je že sodelovala tudi z Davidom Perryjem, ki je eno najbolj znanih in uspešnih imen v pornoindustriji.



Je ena od zelo redkih pornozvezdnic, ki še ni podlegla pritisku in lepotnim operacijam, njeno telo je popolnoma naravno. Tudi sama priznava, da je pritisk na dekleta, od katerih se pričakuje stalno spreminjanje, bodisi povečanje prsi, ustnic ali drugih "izboljšav", zelo velik.



Simony Diamond si je čas za pogovor z nami vzela na celjskem erotičnem sejmu. Pred pogovorom je z utrujenih nog sezula več kot deset centimetrov visoke pete, in čeprav je preteklo noč spala le dve uri, je bila polna energije, vesela in prijazna. Simony ima že vrsto let partnerja, a o svojem zasebnem življenju ni želela govoriti.



Ker slabo govori angleško, je pogovor prevajala zvezdnica Mira Cuckold.

Vaši nastopi so energični, ves večer že spodbujate tudi svoje kolege, ste res spali le dve uri?

Da, seveda, a to mi ni problem. Pridejo taki dnevi in sem tega navajena. Upam, da bom kaj več spanca ujela ta večer.

Snemanje filmov v bolj zasebnem okolju ali nastop na odru pred številnim občinstvom, kaj vam bolj ustreza?

Raje imam snemanje filmov, saj je to moja prava služba.

Simony se ima za srečnico, ker ji uspeva, da je že vrsto let v srečnem partnerskem odnosu. To namreč za zvezdnike pornoindustrije ni pogosto. S partnerjem oba jasno ločujeta med njenim delom in njuno zasebnostjo. Foto: Ana Kovač

V industriji ste že 13 let. Kaj je zdaj drugače, kot je bilo ob vaših začetkih?

Starejša sem (smeh, op. a.). Večinoma se zdaj snemajo posamezne scene, ni več pravih daljših filmov. Snemamo le še akcijo, ni pa več zgodb. To pogrešam, saj je bilo v filmih včasih več erotike, ni bilo le trdega seksa, kot to počnemo zdaj, ko snemamo le še dvojčke, trojčke, analni seks in podobno, kjer domišljija nima meja. Sicer mi je oboje všeč, s trdo pornografijo nimam težav, le kdaj pogrešam tudi tisto drugo različico.

Trenutno še vedno snema filme in sodeluje pri šovih v živo, kot je bil erotični sejem Sloverotika. Še vedno je zelo aktivna in se ne namerava še kmalu upokojiti. Foto: Ana Kovač

Kaj je za vas najtežje, kar morate pokazati v filmih? Je to morda kakšen poseben položaj?

Nič mi ni težko, ne delam pa stvari, ki jih ne maram. Zelo mi je pomembno, da delam tisto, kar mi je všeč. Niti ne bi mogla izpostaviti kakšnega točno določenega položaja. A verjemite, prav vsak položaj je zelo težek, prav tako je veliko odvisno od same lokacije. Snemamo tudi pozimi ali poleti na žgočem soncu, bolj je odvisno od situacije. Ob tem moramo vedno biti popolni in pokazati, da uživamo.

Ste po vseh teh izkušnjah že razmišljali, da bi sami režirali filme?

Ja, seveda, tudi o tem razmišljam. V mislih imam veliko zgodb, ki bi jih rada posnela, a za zdaj tega še nisem storila, vsekakor pa si tega želim.

Simony je ena od redkih zvezdnic pornoindustrije, ki ima popolnoma naravno telo. Foto: Ana Kovač

Je prihod družbenih medijev kako vplival na vaše delo?

Zelo sem ponosna na svoje oboževalce, ki jih je na Facebooku že skoraj dva milijona. Aktivnost na družbenih omrežjih pomeni, da sem zanje bolj dostopna, lahko me osebno nagovorijo, prav tako lahko redno spremljajo moje delo.

Kako pa je z odzivi na to, ko s kom govorite o tem, kaj počnete? Smo se ljudje v vseh letih vaše kariere kaj bolj sprostili in odprli glede erotike, pornoindustrije?

Da, zdi se mi, da smo veliko bolj odprti. Je pa res, da sicer v to zunaj družbenih omrežij in erotičnih šovov nimam veliko vpogleda. Si pa težko predstavljam, da bi na Madžarskem stopila na oder na tak način kot na Sloverotiki.

Zelo rada ima tetovaže. Nekaj jih že ima, a še ni prepričana, ali so tudi zadnje. Foto: Ana Kovač

Ste se morali v svoji karieri zelo truditi za vzdrževanje svojega videza?

Občasno sem bila tudi na kakšni dieti. Če je treba, za svoje oboževalce naredim vse. A moje telo je popolnoma naravno in veliko oboževalcev imam prav zaradi tega. Bom pa vedno dala stoodstotno vse od sebe, da bom na posnetkih zanje videti dobro.

Če bi se vrnili 13 let nazaj, bi tudi danes izbrali kariero v pornoindustriji?

O tem sem popolnoma prepričana. Nedvomno bi vse bi ponovila. To res zelo rada počnem.

Vam ob vseh aktivnostih ostaja dovolj časa za prosti čas in zasebno življenje? Kaj sicer radi počnete?

Popolnoma enako kot vsi drugi ljudje. Rada kuham, nakupujem, se z avtomobilom odpeljem na izlet. Za svoje zasebno življenje si vedno vzamem čas ne glede na to, kaj sicer počnem.

O lepotni operaciji prsi je sicer že razmišljala, a se zanjo nikoli ni odločila, ker ima veliko oboževalcev prav na račun svojega naravnega telesa. Foto: Ana Kovač

Simony Diamond na Sloverotiki