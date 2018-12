Sloverotika: "Tako blizu odra bi se še enkrat usedla le, če bi bila samska" #foto

V petek se je odprl 11. mednarodni erotični sejem Sloverotika, ki vsako leto privabi več kot 11 tisoč obiskovalcev. Na voljo jim je pestro dogajanje na osrednjem velikem odru in štirih dodatnih prizoriščih, lahko sodelujejo na šovih, se fotografirajo z zvezdami sejma, zajahajo mehanskega bika in spoznajo novosti na področju spolnih pripomočkov in storitev v zabavni industriji za odrasle. Prvi dan so obiskovalci že zapolnili prostor, še večjo množico pričakujejo danes in v nedeljo.

Vroča in razgreta telesa, glasba, ki preglasi grešne in bolj sramežljive misli, blišč velikega odra in intima zaprtih teatrov s pridušeno svetlobo. Letošnja Sloverotika na Celjskem sejmu spet privablja obiskovalce z vseh strani Slovenije, stare in mlade, samske in pare.

Na sejmu si je mogoče ogledati in kupiti vse možne spolne pripomočke, erotično perilo, celo sladkarije v obliki moških in ženskih spolnih udov. . Foto: Ana Kovač

Erotično oblečeni voditeljici paša za oči in ušesa

Sejem sta na glavnem odru povezovali sejmu primerno urejeni voditeljici Jasna Kuljaj in Oriana Girotto, ki sta se izkazali kot dobra izbira za vodenje tovrstne prireditve.

Ne le, da obiskovalce k odru privabi že njuna podoba, očarati jih znata tudi z izbiro besed. Na prireditvi, kjer lahko s komentarji množico hitro ohladiš ali pa pripomba hitro poseže čez mejo dobrega okusa, njuna naloga zagotovo ni med najlažjimi.

S hudomušnimi in simpatičnimi pripombami, večinoma sicer vezanimi na vkoreninjene stereotipe ali svoje izkušnje iz lastne spalnice in s sproščenimi medsebojnimi pogovori jima je uspelo občinstvo sprostiti in nasmejati.

Največja gneča pred manjšimi intimnimi prizorišči

Dogajanje sta z lezbičnim šovom odprli zvezdnici z umetniškimi imeni Mira Cuckold in Zazie. In če je bilo ob šesti uri okoli velikega odra še dovolj prostora za sprehajanje, se je njegova okolica okoli devete ure zvečer, ko so na odru nastopili trije zvezdniki, ki sicer svoje točke na sejmu izvajajo samostojno za žensko publiko, tako zapolnila, da je bil prehod z ene na drugo stran prizorišča že izziv.

Dogajanje sta z lezbičnim šovom otvorili zvezdnici z umetniškimi imeni Mira Cuckold in Zazie. Foto: Ana Kovač

Za zadnjo točko večera je ob 0.40 poskrbela zvezda sejma, Madžarka Simony Diamond, z "zavidanja vrednim trinajstletnim stažem v zabavni industriji za odrasle", kot je na spletni strani sejma zapisal organizator. Na Facebooku ji sledi že skoraj dva milijona oboževalcev.

Simony Diamond na Facebooku sledi že skoraj dva milijona oboževalcev. Foto: Ana Kovač

Največja gneča ljudi se je zbrala okoli vhodov v tako imenovane mini teatre, na stranska prizorišča, kjer so se zvezde sejma s svojimi točkami predstavljale v bolj intimnem vzdušju. Tja se mora obiskovalec odpraviti veliko pred predvideno predstavo, saj je poznejše prepričevanje varnostnika na vhodu neučinkovito. Veliko obiskovalcev v prostoru na svojem stolu preprosto obsedi skozi več predstav, saj se zavedajo, da ko bodo enkrat v večeru sedež odstopili nekomu drugemu, vrnitve nanj ne bo več.

V petek je bil vstop na vsa stranska prizorišča brezplačen, v soboto in nedeljo pa bodo obiskovalci za ogled dogajanja na manjših odrih plačali dodatnih pet evrov. Za vstopnico na sejem je sicer treba odštejeti 19,90 evra.

Od šova v kletki, mistike tantričnega seksa do šova z ognjem in lezbičnih superjunakinj

Erotični sejem je tudi tokrat postregel z zelo raznolikim programom. Od 34 točk, ki se zvrstijo skozi celotni večer, jih je šest namenjenih samo ženskam.

Obiskovalci na sejmu lahko vidijo mistično tantrično obliko seksa. Od vseh je v tej točki tudi sicer največ čutnosti, na glavnem odru skupina priredi pravo predstavo, ki z glasbo, podobo, počasnimi gibi in zapletenimi zahtevnimi položaji precej odstopa od preostalih.

Obiskovalci na sejmu lahko vidijo mistično tantrično obliko seksa. Foto: Ana Kovač

Preostale točke so večinoma striptiz erotični šovi z vkjučevanjem obiskovalcev ter trdoerotični nastopi, med katerimi največje zanimanje od vseh požel seks v živo.

Kot novost je bil na sejmu predstavljen erotični šov, ki ga Valerie in Chloe izvajata v kletki. Obe dekleti se med predstavami v erotični opravi policistk družita in fotografirata z obiskovalci.

Kot novost je bil na sejmu predstavljen erotični šov, ki ga Valerie in Chloe izvajata v kletki. Foto: Ana Kovač

Poleg lezbičnih prizorov in samostojnih točk artistov se je večkrat s svojim ognjenim šovom predstavila tudi Daniela. Od njenega nastopa so nekateri od navzočih pričakovali več, saj je bil napovedovan ognjeni šov, a Daniela večino svoje točke odpleše brez ognja, z njim pa se nekajkrat približa koži in ga ugaša z usti.

"Pričakoval sem, da bo bruhala ogenj ali ga vrtela, kot to počnejo ulični umetniki. Saj je lepa punca in z ognjem so nastale dokaj dobre slike, a točka kljub temu ni bila dosti drugačna od drugih," je povedal Simon, ki rad fotografira in je šel bližje odru prav zato, da bi posnel dobro fotografijo dekleta z ognjem.

Poleg lezbičnih prizorov in samostojnih točk artistov se je večkrat s svojim ognjenim šovom predstavila tudi Daniela. Foto: Ana Kovač

Razblinjanje tabujev o spolnosti

Poslanstvo sejma je razblinjanje tabujev o spolnosti in organizator predvideva tudi to, da bodo z njega obiskovalci odšli s prebujeno domišljijo in idejami, ki jih bodo lahko zlahka preslikali v domačo spalnico.

Morda Slovenci resnično postajamo bolj odprti tudi do tem, povezanih z našo spolnostjo, saj je bil prej sejem razprostrt na manjšem prostoru, a zdi se, da je obiskovalcev dovolj za še enkrat večjo razstavno površino, razprostrto v dveh nadstropjih.

Ob opazovanju množice, ki spremlja predstave, lahko opazimo številne pare, ki se držijo za roke, se objemajo in si namenjajo pomenljive poglede.

Ob opazovanju množice, ki spremlja predstave, lahko opazimo številne pare, ki se držijo za roke, se objemajo in si namenjajo pomenljive poglede. Foto: Ana Kovač

Opazimo lahko tiste, ki so vedno za vsako ceno v prvi vrsti in tam po vsej verjetnosti niso zaradi razblinjanja tabujev, pa tudi tiste, ki so morda tja prišli iz radovednosti, se držijo bolj v ozadju in jim je v določenih primerih ob predstavah tudi nelagodno.

Mnogi zatopljeno občudujejo predstavo. Foto: Ana Kovač

Umetniki na oder potegnejo najpogumnejše, a pozneje jim je lahko tudi žal

Večinoma zvezdniki, še posebno na manjših prizoriščih, na oder povabijo obiskovalce iz prvih vrst, nekateri pa so bolj iznajdljivi in svoje "žrtve" izberejo tudi v zadnjih. Številni si pozornosti velike množice ljudi in na velikem odru tudi velikih ekranov ne želijo in večinoma vabilo odklonijo, nekateri le skomignejo z rameni in sramežljivo sledijo izvajalcu, drugi, večinoma moški, z veseljem sežejo po skrbno izdelanih telesih.

Med njimi zagotovo izstopa zvezdnik z umetniškim imenom Vince, ki je na lanski Sloverotiki po izboru publike dobil nagrado za najboljšo predstavo na sejmu. A ne izstopa toliko na račun svoje točke kot na račun svojega odnosa in postavljanja mej, pri katerih se zdi, da jih Vince morda celo nima.

Vince je na lanski Sloverotiki po izboru publike dobil nagrado za najboljšo predstavo na sejmu. Foto: Ana Kovač

Na svoji prvi točki je na oder "povabil" tri dekleta, vse od njih so bile na dogodku s svojim partnerjem. In če so bile tiste, ki jih je gor povabil ob začetku svoje točke, ko so se ga oblačila še dobro držala, bolj "varne", je bilo tistim ob koncu točke že precej nelagodno, njihovim partnerjem pa morda nič manj.

Ne bi se še enkrat usedla v prvo vrsto

Sramežljivo, a jasno odklanjanje Vincea namreč ni zmotilo. Dekle, ki je stopilo na oder, ko jo je Vince tja povlekel s stola, je verjetno pričakovalo, da povsem nedolžna predstava to ne bo, a morda ni pričakovalo, da ji bo Vince na vsak način želel svoj penis spraviti tudi v usta. Ob tem je njegov nespoštljiv odnos dominantnega moškega postal kričeč. Do dekleta se je vedel, kot da je ena od njegovih sodelavk, in ne obiskovalka sejma.

"Ja, na vsak način mi ga je hotel dati v usta. Tako blizu odra bi se morda usedla le še, če bi bila samska," je dejala obiskovalka Eva, ki je bila ena od prvih srečnic, ki so se Vinceu lahko pridružile na odru. Njen partner, ki se je ves čas predstave le smejal in dogajanje posnel tudi s telefonom, je pozneje dejal, da to, kar se je dogajalo na odru, nikakor ni bilo tako nedolžno in mu ni bilo prijetno.

Eva je bila ena od izbrank, ki jo je na oder potegnil Vince. Foto: Ana Kovač

Da se da z bolj spoštljivim odnosom narediti dobro predstavo, je dokazal James, ki je na glavni oder potegnil svojo izbranko. Predstava je bila simpatična in tudi udeleženki ni bilo žal, da je šla na oder.

"Ne vem, zakaj se vsi skrivajo in nihče noče na oder. Sama se ne bom javila, a če me nekdo prime za roko in me odpelje gor, se ne bom branila, zakaj pa ne," je po tem, ko je prišla z odra, komentirala obiskovalka Sara.

Sara nad nastopom na odru ni imela pripomb. Foto: Ana Kovač

Dekleti sta imeli dovolj in zapustili oder

Na večerni točki, ko so se na glavnem odru za dekleta slekli trije postavneži, si je vsak od njih izbral eno od deklet, ki je nato postalo zvezda pravega akrobatskega šova.

Prva, ki je oder zapustila pred koncem točke, ker je imela vidno dovolj, je bila prav Vinceova izbranka. Svoj poskus je ponovil tudi pri njej, tokrat veliko bolj vztrajno, nadgradil pa ga je še z ročnim drgnjenjem obiskovalkinega mednožja. Pod njenimi hlačkami, kar je zelo od blizu na dveh velikih ekranih pred natrpanim prostorom ob velikem odru predvajala tudi kamera.

Na večerni točki, ko so se na glavnem odru za dekleta slekli trije postavneži, si je vsak od njih izbral eno od deklet, ki je nato postalo zvezda pravega akrobatskega šova. Foto: Ana Kovač

Ob odhodu dekleta z odra je Vince zgolj skomignil z rameni, drugima dvema nakazal, da ni bilo več za stvar, in se jima pridružil. Takoj za prvo ji je z odra sledilo še drugo dekle, točka se je prekinila predčasno. Kljub navdušenim komentarjem voditeljic, ki so publiko pozvale k aplavzu, tega nista dočakali. "Dame spredaj ploskajo," sta dejali, a publika ni ploskala. In če so se v prvih vrstah ljudje še smejali dogajanju, je bilo v ozadju veliko takšnih, ki so zmajevali z glavo.

Publika njihovemu nastopu ni ploskala. Izrazi na obrazih so povedali marsikaj. Foto: Ana Kovač

Oglejte si galerijo utrinkov z 11. mednarodnega sejma Sloverotika

Tanka meja med razblinjanjem tabujev in utrjevanjem napačnih predstav o spolnosti



Na erotični sejem obiskovalci prihajajo iz radovednosti, za zabavo, da spoznajo novosti v industriji in v živo vidijo to, kar sicer redno spremljajo na priljubljenih portalih za odrasle. Na prizorišču je bilo veliko parov, naleteli smo na skupine sodelavk in prijatelje, ki so si privoščili večerno sprostitev po napornem tednu. Veliko je tudi posameznikov, ki med predstavami zatopljeno spremljajo dogajanje na odru, in tistih, ki se trudijo, da bi čim več ujeli v svoj telefon ali fotoaparat.



Na šovu je bilo nekaj točk namenjenih le ženskam, a tudi te so močno zanimale moško publiko. Pričakovano so na sejmu predstavljali trdoerotične vsebine, lepo pa je bilo videti tudi dekleta z več oblinami, ne le umetelno in do potankosti izdelanih oprsij, zadnjic in obrazov.



Sejem je po neki strani lahko tudi utrjevanje napačnih predstav o spolnem življenju, o videzu, ki jih prinaša pornoindustrija. Hitro je lahko presežena meja, ko gre za utrjevanje miselnosti o moški nadvladi in spodbujanje poniževalnega odnosa do žensk.



Organizator bi moral postaviti meje



Če predpostavljamo, da so si erotični sejem ogledali obiskovalci, ki jim spolnost ne predstavlja tabuja in so pričakovali trdoerotične scene, je bilo zato ob njihovem zmajevanju z glavo in splošnem neodobravanju še toliko bolj očitno, da so šle določene točke čez mejo dobrega okusa.



Razumljivo je namreč, da ima vsak artist svoj program in svoj karakter, a organizator bi moral jasno opredeliti meje. Zagotoviti bi moral, da se določene stvari enostavno ne bi zgodile. Dekle verjetno pričakuje akcijo, ko se poda na oder, a zelo očitno je bilo, da je bilo vsem nesprejemljivo, da bi jim performer v usta vstavil svoj (nezaščiteni) penis, kar je poskušal doseči tudi po zelo jasnem odklanjanju.



Tovrstna dejanja še toliko bolj izstopajo v času, ko največ govorimo o nasilju nad ženskami, še posebno o spolnemu nasilju, v času, ko ogromno govorimo tudi o spolno prenosljivih boleznih.



Po pogovoru z obiskovalci so nekateri to komentirali kot "stvar okusa" in, "če jim ne bi prijalo, ne bi šle na oder", a številnim drugim se je zdelo, da so bili priče spolnemu nasilju - v živo, na velikem odru, na velikih ekranih. Organizator, ki se vidno trudi za raznolikost in čim večji obisk, bi moral prej postaviti meje in poskrbeti za to, da se kaj takšnega ne bi zgodilo.



Meje naj se preizkušajo s privoljenjem obeh strani. Erotika naj ostane erotika, za spolno nasilje v njej ni prostora.