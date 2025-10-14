Hamas strelja na nasprotnike: ubitih je bilo 32 članov tolpe

Palestinska teroristična organizacija Hamas je po vojni proti Izraelu vojaško uničena, a kljub temu namerava svojo prevlado v Gazi pred tekmeci braniti z vsemi sredstvi. Od začetka premirja prihaja do spopadov in streljanja na ulicah.

Vodstvo Hamasa je takoj po umiku izraelskih čet naglo poklicalo približno sedem tisoč borcev, da bi ponovno prevzeli nadzor nad Gazo. Ukaz za mobilizacijo je borcem bil poslan prek SMS-sporočila, v katerem je navedeno, da je cilj "očistiti Gazo izobčencev in izraelskih kolaborantov," poroča BBC.

Od takrat sile Hamasa brutalno zatirajo svoje nasprotnike. Varnostni viri v Gazi pravijo, da je bilo ubitih 32 članov tolpe. Tolpa naj bi bila povezana s klanom v mestu Gaza, ki tekmuje s Hamasom. Ubita je bila tudi desna roka vodje rivalske skupine. Videoposnetek, objavljen na družbenih omrežjih, prikazuje oborožene moške, ki so na ulici ustrelili najmanj sedem moških.

Več kot 300 članov Hamasa vdrlo v stanovanjsko stavbo: "Morali so bežati pred lastnim ljudstvom"

Prvi spopadi so izbruhnili v soboto, potem ko so oboroženi moški iz klana Doghmush ustrelili dva člana elitnih sil Hamasa. Več kot 300 borcev Hamasa je nato vdrlo v stanovanjsko stavbo, kjer so se skrivali člani klana, so za BBC povedali očividci. Na desetine družin, ki so v vojni proti Izraelu že izgubile svoje domove, so tako bile prisiljene znova bežati. "Tokrat niso bežali pred izraelskimi napadi," je dejala ena od prič. "Morali so bežati pred lastnim ljudstvom."

Tudi med vojno v Gazi se je Hamas vse bolj soočal z notranjimi izzivi rivalskih skupin, pogosto povezanih s klani, kot je družina Doghmush. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je to želel izkoristiti. Izrazil je namero, da bo oborožil klane, ki so nasprotovali Hamasu.

Čeprav je Hamas zaradi vojne, ki jo je začel, znatno oslabljen, se zdi, da ima še vedno dovolj moči, da prepreči nastanek takšnega vakuuma. Od začetka premirja si prizadeva, da bi se pozicioniral kot sila za red v Gazi. Zvesti borci, ki nosijo maske in jurišne puške, so prisotni na ulicah.