Kako je Tito Izraelcem pomagal premagati Arabce

Na nenadni napad Hamasa na jugu Izraela 7. oktobra letos se je Izrael odzval z napadom na Gazo. Vojna med Izraelom in Hamasom je tako postala glavna medijska tema na svetu. Svetovno mnenje se je razdelilo. Del podpira Izrael in njegovo pravico do obrambe pred terorizmom, del pa je na strani Palestincev in opozarja na civilne žrtve v Gazi.

Levo-desna razdelitev glede vojne v Gazi

Poenostavljeno bi lahko rekli, da je politična desnica na strani Izraela, politična levica pa na strani Palestincev. Glede na države so na strani Izraela zahodne države, kot so ZDA in Velika Britanija, Rusija pa graja Izrael. A takšna polarizacija ni nekaj samoumevnega.

Leta 1948, ko je izbruhnila prva izraelsko-arabska vojna, je bila Moskva zaveznica Izraela, največja izraelska dobaviteljica orožja pa je bila Češkoslovaška. V tej državi, ki je po koncu druge svetovne vojne spadala v sovjetsko vplivno območje, so leta 1946 na demokratičnih volitvah zmagali komunisti. Ti so tudi sestavili vlado.

Novembra 1947 so Združeni narodi izglasovali delitev Palestine, mandatnega območja (kolonije) Velike Britanije, na judovsko in arabsko (palestinsko) državo. Palestinci in arabske države te delitve niso priznali. Pred ustanovitvijo Izraela maja 1948 je tudi veljala mednarodna prepoved dobave orožja sprtima stranema. Češkoslovaške dobave orožja so bile torej skrivne.

Čehoslovaki Izraelcem dobavijo tudi letala

Prvi dogovor o dobavi češkoslovaškega orožja sta Praga in Tel Aviv sklenila januarja 1948. Češkoslovaška je Izraelcem dobavila puške, mitraljeze, strelivo, razstrelivo, minomete, tanke, bojna vozila, metalce ognja, pa tudi letala, ki so se izkazala za zelo pomembna.

Od leta 1946 je Češkoslovaški vladal komunist Klement Gottwald (njegova fotografija je levo od Stalinove). Ta je februarja 1948 z državnim udarom dobil absolutno oblast. Foto: Wikimedia Commons

Čehoslovaki so Izraelcem prodali letala spitfire britanske izdelave, pa tudi letala, ki so jim rekli avia s-119. Ta letala so bila češkoslovaška različica nemških messerschmitov. Izraelci so jim nadeli ime sakeen, kar pomeni nož (tudi nemška beseda messer pomeni nož).

Letala iz Češkoslovaške rešijo Tel Aviv

Češkoslovaška je na svojem ozemlju tudi urila izraelske pilote, mehanike in padalce. Letala avia so v Izrael prišla 11. maja 1948. 14. maja je bila razglašena država Izrael, dan pozneje pa so judovsko državo napadle arabske sosede. Kot piše izraelski medij Jerusalem Post, so ta letala konec maja rešila Tel Aviv, ki se mu je bližala egiptovska vojska.

Izraelska letala so napadla Egipčane, ki so bili popolnoma šokirani, saj niso vedeli, da imajo Izraelci tudi letala. Egipčane je nato napadla še izraelska pehota in jih prisilila v umik. Prvi voditelj Izraela David Ben-Gurion je leta 1968 dejal: "Češkoslovaško orožje je resnično in absolutno rešilo državo Izrael. Brez tega orožja ne bi preživeli."

Sodelovanje Titove Jugoslavije v dobavi letal

Pri dobavljanju češkoslovaškega orožja Izraelcem je sodelovala tudi komunistična Jugoslavija, ki jo je tedaj vodil Josip Broz - Tito. V okviru operacije Velvetta (znana tudi kot operacija Alabama) so češkoslovaška letala tipa spitfire po dogovoru med Izraelci in Titom prišla v Izrael prek letališča pri Nikšiću v Črni gori.

Josip Broz - Tito je leta 1948 pomagal Izraelcem, da so se oborožili. V poznejših letih je podpiral arabsko stran. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Pozneje so se geopolitične karte malce premešale. Tako Stalinova Sovjetska zveza kot Titova Jugoslavija sta se postavili na arabsko stran in nasprotovali Izraelu. Po drugi strani pa je judovska država postala največja zaveznica ZDA na Bližnjem vzhodu.

Dejstvo, da so bile komunistične države leta 1948 bolj kot ne na strani Izraela, ni presenečenje. Glavni ustanovitelji judovske države, kot je bil David Ben-Gurion, so bili socialistično usmerjeni sionisti. Nasploh je nekdaj evropske Jude vleklo na levi del političnega prostora, tudi zato, ker je bil antisemitizem oziroma protijudovstvo pred drugo svetovno vojno značilnost ne samo nemških skrajno desnih nacistov, ampak tudi številnih evropskih desnih strank, tudi na Slovenskem.



Poleg tega je šlo tudi za geopolitično potezo Stalinove Sovjetske zveze, saj so bili Judje v Palestini po drugi svetovni vojni v sovražnih odnosih z Britanci (judovski naseljenci so celo izvajali teroristične akcije proti britanskim oblastem). Komunistično podpiranje Izraelcev je bilo tako tudi škodovanje Britancem oziroma britanskemu imperiju, tekmecu Stalinovi Sovjetski zvezi po drugi svetovni vojni.