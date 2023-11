Čeprav niso Izraelci, jih je Hamas načrtno pobijal

Tajska je revna in gospodarsko šibka država, zaradi česar ne preseneča, da številni Tajci odhajajo v tujino. Veliko jih dela oziroma jih je delalo tudi v Izraelu. V tej državi naj bi pred 7. oktobrom živelo in delalo okoli 30 tisoč Tajcev, piše švicarski Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Tajci kot pridni delavci v kibucih

Prvi sporazum o prihodu tajskih delavcev sta Izrael in Tajska podpisala leta 2010. Izraelci zelo cenijo Tajce, saj so usposobljeni za delo in ga radi opravljajo. Izraelci so Tajce zaposlovali zlasti v kibucih, kjer so opravljali poljedelska oziroma kmečka dela.

Veliko teh kibucov je na zahodu puščave Nedžev ob meji z Gazo. Prav ti kibuci so bili največja tarča Hamasovih terorističnih napadov na "črno soboto" 7. oktobra letos. V teh kibucih naj bi zakonito delalo in živelo vsaj pet tisoč Tajcev, še tja tisoč pa naj bi jih v teh kibucih delalo na črno.

Tajske žrtve na "črno soboto"

Hamasovci so 7. oktobra umorili 33 Tajcev in jih ranili 18. Štiriinpetdeset Tajcev je Hamas kot talce odvlekel v Gazo, kjer so zdaj, če so še živi, najverjetneje zaprti v predorih pod zemljo, piše NZZ. Po tajskih podatkih je umrlo 32 Tajcev, 19 jih je bilo ranjenih, 23 pa je bilo ugrabljenih za talce. Še zlasti je veliko Tajcev umrlo v kibucu Alumim, ki je manj kot štiri kilometre oddaljen od meje med Izraelom in Gazo.

Številni Tajci, ki so delali v Izraelu, so se po 7. oktobru že vrnili v domovino. Na fotografiji: tajski delavec, ki je bil ranjen v napadu Hamasa, se je vrnil na Tajsko. Foto: Guliverimage

V kibucu gojijo krompir, korenje, papriko in pšenico ter redijo krave. Usodnega 7. oktobra je v kibucu delalo 41 tujcev, 24 Tajcev in 17 študentov iz Nepala. Hamasovci so ubili devet Tajcev in deset Nepalcev, še štiri Tajce in enega Nepalca pa so ugrabili.

So hamasovci načrtno pobijali Tajce?

Tajce v domovini so ogorčile informacije, da so pripadniki Hamasa načrtno streljali na Tajce. Ena od razlag za barbarsko dejanje je, da so se napadalci želeli maščevati Tajcem. So namreč tekmeci Palestincem v boju za donosna delovna mesta v izraelskem kmetijstvu, piše NZZ.

Izraelsko kmetijstvo namreč s sporazumi s Tajsko zmanjšuje svojo odvisnost od palestinske delovne sile. To škoduje Palestincem, saj zaradi hitre rasti prebivalstva in katastrofalnih gospodarskih razmer na območju Gaze skorajda ni služb.

Pomanjkanje delovne sile v izraelskem kmetijstvu

Pred napadom Hamasa je Izrael izdal 17.500 dovoljenj na dan za ljudi z območja Gaze. Delali so v kmetijstvu in gradbeništvu. Zdaj te delovne sile zaradi spopadov ni. Stanje v izraelskem kmetijstvu pa otežuje še dejstvo, da se prestrašeni Tajci vračajo v domovino – več kot štiri tisoč jih je že zapustilo Izrael.

Kljub strahu veliko Tajcev ostaja v Izraelu. V Izraelu so namreč veliko bolje plačani kot v domovini. Foto: Guliverimage

Na tisoče drugih Tajcev je zaprosilo za vrnitev v domovino. Po podatkih izraelskega ministrstva za kmetijstvo v državi zdaj primanjkuje do deset tisoč delavcev. Izraelski kmetje zato prepričujejo prestrašene Tajce, naj ostanejo, in jim obljubljajo višje plačilo.

Izraelci želijo ostarele delavce iz Jordanije

Poleg tega izraelski kmetje želijo zaposliti še osem tisoč žetvenih delavcev iz zahodne Jordanije. Iz varnostnih razlogov, ker se bojijo morebitnih napadov Jordancev na Izraelce, so pripravljeni zaposliti le ženske in moške, stare vsaj 60 let in več, še piše NZZ.

V petek je tajski premier sporočil, da Hamas tajske talce zadržuje na enem kraju in da jih bodo ob primerni priložnosti izpustili na prostost. Tajski naj bi pri pogajanjih o izpustitvi talcev pomagali Katar, Egipt in Iran: