Avtorji:
Pe. M., Š. L.

Sobota,
25. 10. 2025,
19.10

Osveženo pred

1 ura, 22 minut

Sobota, 25. 10. 2025, 19.10

1 ura, 22 minut

Francosko prvenstvo, 9. krog

PSG po eksploziji v Evropi zanesljiv tudi doma

Pe. M., Š. L.

Achraf Hakimi | Achraf Hakimi je k zanesljivi zmagi PSG-ja prispeval dva gola. | Foto Guliverimage

Achraf Hakimi je k zanesljivi zmagi PSG-ja prispeval dva gola.

Foto: Guliverimage

V devetem krogu francoskega prvenstva bo vodilni Marseille zvečer gostoval pri četrtem Lensu. PSG, ki se je med tednom po dveh zaporednih remijih v ligue 1 v ligi prvakov znesel nad Bayerjem iz Leverkusna (7:2), je s 3:0 zmagal na gostovanju pri Brestu. Dva gola je dosegel kapetan Achraf Hakimi. Za uvod je Nantes v petek z 2:1 premagal Paris FC.

Jan Oblak
Sportal Eksplozija zadetkov v Evropi! PSG zadel sedmico, polom Oblakovih v Londonu.

Parižani so že v prvem polčasu prišli do lepe prednosti z 2:0, oba gola pa je dosegel bočni branilec Achraf Hakimi, in sicer v 29. in 39. minuti. Zmago je potrdil Desire Doue, ki se je med strelce vpisal v 96. minuti.

Francosko prvenstvo, 9. krog:

Petek, 24. oktober:

Sobota, 25. oktober:

Nedelja, 26. oktober:

Lestvica:

Najboljši strelci:

7 - Panichelli (Strasbourg)
6 - Greenwood (Marseille)
5 - Fati (Monaco)
4 - Barcola (PSG), Del Castillo (Brest),  Diop (Nica), Kebbal (Paris), Lepaul (Rennes), Magri (Toulouse)

...

 
Maribor - Primorje, 1. SNL
Sportal Maribor do zanesljive zmage, remi v Domžalah
