PSG po eksploziji v Evropi zanesljiv tudi doma

V devetem krogu francoskega prvenstva bo vodilni Marseille zvečer gostoval pri četrtem Lensu. PSG, ki se je med tednom po dveh zaporednih remijih v ligue 1 v ligi prvakov znesel nad Bayerjem iz Leverkusna (7:2), je s 3:0 zmagal na gostovanju pri Brestu. Dva gola je dosegel kapetan Achraf Hakimi. Za uvod je Nantes v petek z 2:1 premagal Paris FC.