Francosko prvenstvo, 9. krog
PSG po eksploziji v Evropi zanesljiv tudi doma
V devetem krogu francoskega prvenstva bo vodilni Marseille zvečer gostoval pri četrtem Lensu. PSG, ki se je med tednom po dveh zaporednih remijih v ligue 1 v ligi prvakov znesel nad Bayerjem iz Leverkusna (7:2), je s 3:0 zmagal na gostovanju pri Brestu. Dva gola je dosegel kapetan Achraf Hakimi. Za uvod je Nantes v petek z 2:1 premagal Paris FC.
Parižani so že v prvem polčasu prišli do lepe prednosti z 2:0, oba gola pa je dosegel bočni branilec Achraf Hakimi, in sicer v 29. in 39. minuti. Zmago je potrdil Desire Doue, ki se je med strelce vpisal v 96. minuti.
Francosko prvenstvo, 9. krog:
Petek, 24. oktober:
Sobota, 25. oktober:
Nedelja, 26. oktober:
Lestvica:
Najboljši strelci:
7 - Panichelli (Strasbourg)
6 - Greenwood (Marseille)
5 - Fati (Monaco)
4 - Barcola (PSG), Del Castillo (Brest), Diop (Nica), Kebbal (Paris), Lepaul (Rennes), Magri (Toulouse)
