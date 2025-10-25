Maribor do zanesljive zmage, remi v Domžalah

V 13. krogu 1. SNL sta se na prvem sobotnem obračunu Radomlje in Koper razšla z 1:1, Mariborčani pa so v drugem z gladkih 4:0 odpravili Primorje. Nedeljski spored bosta v Stožicah odprla Olimpija in Domžale, krog pa bosta sklenila Mura in Celje, ki se je v četrtek podpisalo še pod svojo drugo zmago v ligaškem delu konferenčne lige. Krog se je začel v petek z obračunom Aluminija in Brava, Ljubljančani so po prvem polčasu zaostajali, v drugem pa pripravili popoln preobrat in se veselili zmage s 3:1.

1. SNL, 13. krog:

Sobota, 25. oktober:

Najprej dvakrat Soudani, v drugem delu še dva gola

Drugi sobotni obračun v Ljudskem vrtu so bolje otvorili nogometaši Maribora. Domači so v prvem polčasu dvakrat zabili na krilih asistenta Isaaca Tshipambe in uspešnega strelca Hilala Soudanija. Naveza je prvič udarila v 19. minuti, ko je Francoz v kazenskem prostoru lepo našel Alžirca, ki je zabil z glavo. Nato so do dveh priložnosti prišli nogometaši Primorja, a izkazal se je domači čuvaj mreže Ažbe Jug. Sledila je kazen, tokrat pa je prej omenjena dvojica akcijo zaključila s podajo po tleh in nato strelom v nebranjeni del mreže.

V drugem polčasu je Karol Borys že kaj kmalu stresel okvir vrat gostov, v 60. minuti pa je bil bolj natančen in po podaji Davida Pejičića zabil za 3:0. Maribor je nato najprej četrtič zabil iz prepovedanega položaja, v 68. minuti pa je zadnji žebelj v krsto Ajdovcev zabil Benjamin Tetteh, pod hat-trick asistenc pa se je podpisal Tshipamba. Soudani je kasneje prav tako zadel okvir vrat, a ostalo je pri 4:0.

Karol Borys je izkoristil podajo Davida Pejičića za 3:0. Foto: Sebastijan Andrejek Bukovec

V Domžalah brez zmagovalca

Sobotni spored sta z remijem z 1:1 odprla Radomlje in Koper. Uvod v srečanje je pripadel gostom, ki so kmalu zapretili prek Kamila Manserija, a izkazal se je domači vratar Samo Pridgar. V 9. minuti pa je sledilo veselje domačih, saj je Nino Kukovec zatresel gostujočo mrežo. A bilo je kratkotrajno, saj se je vmešal Var in gol je bil zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Do konca polčasa so si nato eni in drugi pripravili nekaj priložnosti, a obrambi sta zdržali.

Gostujoči strateg Zoran Zeljković se je na začetku drugega polčasa odločil za tri menjave, vstopil je tudi Josip Iličić. Po nekaj novih priložnostih tako na eni kot na drugi strani je prav Iličić v 65. poslal lep predložek v kazenski prostor domačih, Isaac Matondo pa ga je po natančnem strelu z glavo pretopil v vodstvo gostov. Kmalu zatem se je po novi podaji Iličića v priložnosti znašel še Tomi Jurić, a Pridgar se tokrat ni dal.

Isaac Matondo je poskrbel za vodstvo Kopra. Foto: Filip Barbalić

V 72. minuti pa so Koprčani ostali le z desetimi na zelenici, neposreden rdeči karton je po pregledu posnetka zaradi grobega prekrška prejel Aljaž Zalaznik. Domači so to izkoristili le tri minute kasneje, ko je s kakih 15 metrov natančno meril Jaša Martinčič. Radomljani so nato vse moči usmerili v popoln preobrat, a gostujoča obramba, na čelu z vratarjem Metodom Jurharjem je zdržala in ekipi sta si razdelili po točko. Mlinarji so tako še petič zapovrstjo ostali brez zmage.

Domžale v Stožicah

Nedeljsko popoldne bosta v Stožicah začela Olimpija in Domžale, ki so z eno zmago v tej sezoni trenutno prikovani na dno prvoligaške lestvice. Domžalčani so v zadnjem krogu z 1:1 remizirali z Radomljami, Olimpija pa se je s točko vrnila iz Celja, kjer je bilo 0:0. "V sodobnem nogometu na tej ravni mora biti vsak igralec zbran in uigran s soigralci," je po zadnji tekmi izpostavil trener Olimpije Federico Bessone. "Pomembno je, da ostajamo zbrani in nabiramo točke. Ekipa raste iz tekme v tekmo in nismo več ekipa, ki je odpisana," pa je poudaril strateg Domžal Tonči Žlogar.

"Evropski" Celjani v Prekmurju Franko Kovačević je v izjemni strelski formi, v četrtek je znova zadel dvakrat. Foto: Guliverimage

Za konec kroga bo pestro še v Murski Soboti, kjer bo Mura pričakala Celje. Celjani se v obračun domačega prvenstva podajajo s popotnico zmage iz konferenčne lige, v kateri so z 2:0 odpravili Shamrock Rovers in so tako po dveh tekmah še naprej stoodstotni. Kljub zmagi pa strateg Albert Riera ni bil zadovoljen z drugim polčasom v Dublinu, opozoril je, da bo moral biti odziv proti Muri pravi. Celjski nogometaši so v prejšnjem krogu remizirali proti Olimpiji in še drugič v sezoni tekmo končali s točko, ob tem imajo še deset zmag. Mura na drugi strani lovi pomembne točke v boju začelja lestvice, kjer je trenutno deveta z le osmimi točkami.

V Fazaneriji je bilo doslej odigranih 35 medsebojnih tekem Mure in Celja, na 19 tekmah so se čarno-bejli veselili polnega izkupička. Celje je v Fazaneriji doslej slavilo na sedmih tekmah, na devetih tekmah pa zmagovalca ni bilo. Zadnjo domačo zmago proti Celju na domačem terenu so Muraši slavili v tretjem krogu lanske sezone.

Bravo je prišel do nove zmage. Foto: Aleš Fevžer

Za uvod v 13. krog sta se v Kidričevem pomerila Aluminij in Bravo. Domači so se veselili v 33. minuti, ko jih je v vodstvo popeljal Marko Simonič. V drugem polčasu so Ljubljančani močno pritisnili in izenačenje dočakali v 73. minuti, ko je domačega čuvaja mreže Matjaža Rožmana premagal Admir Bristrić, ki je v igro vstopil v 60. minuti tekme. Pet minut kasneje se je izkazal še en rezervist Sandi Nuhanović. Tudi ta je v igro vstopil šele v globoko v drugem polčasu (68. minuta), z zadetkom pa poskrbel za vodstvo, zmago Šiškarjev pa je v sodnikovem dodatku potrdil 19-letni posojeni napadalec Maribora Niko Grilc. Tudi tega je gostujoči strateg Aleš Arnol v igro poslal šele v 68. minuti tekme.

Arnolov niz se tako nadaljuje, izgubil ni že več kot dva meseca, Bravo pa je s 24 točkami za zdaj varno na drugem mestu prvenstvene lestvice. Koper, ki ga jutri čaka spopad z Radomljami zaostaja štiri točke.

