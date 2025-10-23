Nov incident v zraku: ruski letali kršili litovski zračni prostor

Litovsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da sta dve ruski vojaški letali nocoj za krajši čas kršili litovski zračni prostor, kar je sprožilo hiter odziv Natovih lovcev na rutinski patrulji. To je potrdil tudi litovski predsednik Gitanas Nauseda. Kršitev zračnega prostora je označil za kršitev mednarodnega prava in ozemeljske celovitosti Litve, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Naše sile so hitro ukrepale s pomočjo Natovih lovskih letal na patrulji. Litva je močna in pripravljena. Vsak centimeter naše države je zaščiten," je ministrstvo sporočilo na platformi X.

"Danes zvečer so ruska vojaška letala kršila litovski zračni prostor. To je očitna kršitev mednarodnega prava in ozemeljske celovitosti Litve," je predsednik zapisal na omrežju X. Dodal je, da kršitev zračnega prostora ponovno potrjuje pomen krepitve pripravljenosti evropske zračne obrambe. Ob tem je dejal, da bo zunanje ministrstvo zaradi nepremišljenega in nevarnega ravnanja na pogovor poklicalo predstavnike ruskega veleposlaništva, poroča dpa.

Ruska letala prestregli Natovi lovci

Litovska vojska je sporočila, da so zračne sile okoli 18. ure zaznale kršitev državne meje v bližini mesta Kybarati. Zračni prostor sta kršili rusko bojno letalo SU-30 in letalo za oskrbo z gorivom IL-78.

Letali sta leteli približno 700 metrov v litovskem ozemlju in tam ostali približno 18 sekund. V odgovor sta se aktivirali dve letali španske vojske Eurofighter, je še sporočila vojska te baltske države, članice EU in Nata.

"Ostro obsojam kršitev litovskega zračnega prostora s strani ruskega lovca in transportnega letala iz Kalinjingrada. To je huda kršitev mednarodnega prava in litovske ozemeljske suverenosti, na katero se moramo odzvati," je v odzivu sporočil litovski predsednik Gitanas Nauseda in varnostni incident ostro obsodil.

Septembra podoben incident v estonskem zračnem prostoru

Varnostni incident je naslednji v vrsti podobnih ozemeljskih groženj Rusije, potem ko so septembra trije ruski lovci MiG-31 vstopili v estonski zračni prostor v bližini otoka Vaindloo in tam ostali približno 12 minut.

Takratni incident je sprožil številne ostre odzive Talina in Nata, ki sta let ruskih letal označila za "neodgovoren". V omenjenem primeru so se iz tal dvignili italijanski lovci F-35, ki so bili del misije nadzora zračnega prostora Baltika, Moskva pa je septembra zanikala kakršnokoli škodo.

Ruska letala od začetka vojne v Ukrajini vse pogostoje kršijo baltski zračni prostor. Zavezniška lovska letala redno prestrezajo ruska letala, ki letijo brez načrtov letov, transponderjev ali radijske komunikacije, čeprav večina teh letov ostaja zunaj zračnega prostora Nata. Litva je konec septembra pooblastila svoje oborožene sile, da sestrelijo drone (brezpilotne letalnike), ki vstopijo v njen zračni prostor, potem ko je več ruskih dronov strmoglavilo na litovskem ozemlju blizu meje.