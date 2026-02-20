Nizozemci olimpijski prvaki v ekipnem zasledovanju na kratke proge

Nizozemski hitrostni drsalci so ekipni olimpijski prvaki v zasledovanju na 5.000 metrov. Srebro je osvojila južnokorejska ekipa, bron pa domača, italijanska. Nizozemske barve so v finalu zastopali Teun Boer, Friso Emons ter Jens in Melle van 'T Wout.

Nizozemci so s taktično perfektno finalno predstavo zasenčili svoje tekmece, odločilno prednost pa so si pridrsali v zadnjih dveh krogih, ko je na veliko sceno stopil Jens van 'T Wout ter poskrbel za svojo tretjo odličje najbolj žlahtnega leska na letošnjih igrah v Milanu in Cortini. Zlato je osvojil tudi v razdaljah na 1000 in 1500 metrov, na 500-metrski pa je bil bronast.

Nizozemci so ciljno črto v velikem finalu prečkali z 0,396 sekunde prednosti pred srebrnimi Korejci in 0,492 sekunde pred bronastimi Italijani.

Hitrostni drsalci iz dežele tulipanov so v tej disciplini osvojili svojo prvo kolajno na olimpijskih igrah. V Sočiju 2014 so zasedli nehvaležno četrto mesto, v Pyengchangu so po kazni ostali brez uvrstitve, pred štirimi leti v Pekingu pa so zasedli sedmo mesto.