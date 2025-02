Velika redkost, imata pa ga že dva Slovenca: kako se vozi SUV bankrotiranih Američanov?

Po (že drugem) bankrotu Fiskerja so električne športne terence ocean, ki so jih izdelovali v Gradcu, prodali z velikimi popusti. Dva sta dobila tudi že slovenske registrske oznake, prvega od njiju pa smo imeli priložnost tudi voziti.

Že lani smo na slovenski avtocesti ujeli prvi fisker ocean, zdaj smo tak avtomobil vozili tudi sami. Je dovolj prepričljiv, da upraviči tveganje nakupa električnega športnega terenca proizvajalca, ki je že drugič zapeljal na pot likvidacije? Naj spomnimo, ameriški Fisker je lani končal proizvodnjo v Gradcu in jeseni tudi razglasil zaprtje podjetja.

Foto: Gregor Pavšič

Srečali smo se z lastnikom prvega slovenskega fiskerja ocean. Kupil ga je v avstrijskem Gradcu, in sicer kot novo vozilo. Gre za enega zadnjih, ki so v Gradcu zapeljali iz proizvodnje tovarne Magna Steyr.

Opremljen je z naprednejšim operacijskim sistemom, kar olajša sobivanje z avtomobilom. Pri starejših modelih s prvo generacijo operacijskega sistema je težav več. Tudi pri tem belem fiskerju čisto vse še ne deluje (radarski tempomat, prilagajanje žarometov in podobno), kar pa naj bi se postopoma uredilo.

Lastniki avtomobilov so se namreč povezali v združenje, ki bo poskušalo vzpostaviti ustrezno tehnično podporo za informacijsko-operativni del avtomobila. Pri modernih električnih avtomobilih je prav ta dejansko srce vozila.

Sistemska moč pogona z dvema elektromotorjema je kar 420 kilovatov (571 "konjev").

Fisker je izdelal od deset do 15 tisoč oceanov. Foto: Gregor Pavšič

Henrik Fisker je danski oblikovalec avtomobilov in podjetnik, znan po svojem delu na področju luksuznega avtomobilskega oblikovanja in inovacij v električnih vozilih. Mednarodno prepoznaven je postal z avtomobili, kot sta bila BMW Z8 in aston martin DB9. Njegova kariera se je začela vzpenjati v poznih 90. letih in ga pripeljala do ustanovitve lastnih podjetij v avtomobilski industriji.



Leta 2007 je ustanovil Fisker Automotive in predstavil model fisker karma, eno prvih luksuznih priključnohibridnih električnih vozil na svetu. Kljub začetnemu uspehu je podjetje naletelo na finančne težave in leta 2012 ustavilo proizvodnjo. Neomajno predan viziji se je Fisker leta 2016 vrnil z novim podjetjem Fisker Inc., s ciljem revolucioniranja trga električnih vozil s trajnostnimi in visokotehnološkimi rešitvami.



Fiskerjeva pot se je križala tudi z Elonom Muskom. Leta 2007 ga je Tesla najela za oblikovanje modela S, vendar se je sodelovanje hitro končalo. Musk je Fiskerja obtožil, da je uporabil Tesline zaupne informacije za razvoj lastnega konkurenčnega vozila, kar je privedlo do tožbe. Fisker je na sodišču zmagal, njuno rivalstvo pa ostaja pomemben del zgodovine industrije električnih vozil.

Masiven volanski obroč, pred voznikom tudi merilniki. Notranjost je kljub temu precej minimalistična. Foto: Gregor Pavšič

Cene sicer niso uradne in tudi nihajo, a danes je treba za eno od preostalih vozil odšteti od 30 do 40 tisoč evrov. To je približno dvakrat ali celo trikrat manj, kot so oceani stali na začetku prodaje v Evropi.

Je tak prihranek torej smiseln glede na to, kaj avtomobil ponuja?

Že na prvi pogled je opazovalcem jasno, da fisker ocean ni evropskega in tudi ne azijskega izvora. Dolg je 4,77 metra, širok 1,98 metra in visok 1,63 metra. Medosje znaša 2,9 metra, masa praznega vozila pa 2,4 tone.

Opaziti je precej široko zasnovo vozila, če jo primerjamo z višino. Zanimivo so oblikovani žarometi in zadnje luči, kljuke so pričakovano skrite v vratih in se pokažejo ob odklenjeni ključavnici.

Video: vrtljiv zaslon

Vozni program hyper prinaša najboljše zmogljivosti. Foto: Gregor Pavšič

V notranjosti ocean one ponuja veliko prostora na zadnji klopi, prav tako tudi zelo soliden prtljažnik (od 476 do 918 litrov) – avtomobil žal nima sprednjega prtljažnika, ki bi bil namenjen polnilnemu kablu. Tega je mogoče spraviti v dvojno dno prtljažnika.

Zelo zanimiv in prijeten je volanski obroč, ki je zelo masiven in ne povsem klasične oblike. Vozniški prostor kljub ameriški in električni zasnovi ni pretirano minimalističen. Obvolanska ročica na desni strani poskrbi za upravljanje pogona, kljub vsemu pa se skoraj vse parametre nastavlja prek zelo visokega osrednjega zaslona. Kot pokaže video, je mogoče zaslon zavrteti za 90 stopinj, kar bo odlično za ogled videopretočnih vsebin. Trenutno v tem fiskerju te ne delujejo. Vrtljiv zaslon smo do zdaj videli pri BYD, pogrešali pa smo ga v novih električnih volvih.

Ocean one prav gotovo ni zadržan športni terenec. Sistemska moč pogona z dvema elektromotorjema je kar 420 kilovatov (571 "konjev"), kar zagotavlja odlično prožnost in pospeške. Pospešek do sto kilometrov na uro je rahlo pod štirimi sekundami, najvišja hitrost pa več kot 200 kilometrov na uro. Ocean one je torej prav gotovo visokozmogljiv električni športni terenec.

Fisker se je domislil zanimivih imen za vozne programe – earth (eko), fun in hyper (športno).

Da, poraba je zelo velika in fiskerja rešuje izključno velika baterija

Baterija je zelo velika, uporabna kapaciteta znaša kar 106 kilovatnih ur (kWh). Gre za klasične baterije tipa NMC in 400-voltno platformo. Več kot očitno je največja pomanjkljivost takega vozila poraba, ki ob avtocestni vožnji pozimi presega 30 kWh na sto prevoženih kilometrov. Kljub veliki bateriji je doseg pozimi okrog 300, poleti pa okrog 400 kilometrov.

Ozek in visok zaslon je namenjen tudi upravljanju večine funkcij avtomobila. Foto: Gregor Pavšič

Prostora zadaj je na pretek, tudi sedenje je udobno. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Prtljažnik je soliden, vanj pa bo treba spraviti tudi polnilni kabel. Sprednjega prtljažnika ocean nima. Foto: Gregor Pavšič