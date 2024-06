Mimo Ljubljane redek SUV, proizvajalec pred bankrotom #foto

Na poti mimo Ljubljane smo ujeli fisker ocean, ki so jih v Gradcu začeli izdelovati pred enim letom, toda Fiskerju jih lani ni uspelo prodati niti pet tisoč. Družba Henrika Fiskerja se je zato v zadnjih tednih znašla pred dokončnim propadom. Srečanja z oceani bodo na cestah odslej očitno še manj verjetna.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici smo opazili zanimiv avtomobil: fisker ocean, električni športni terenec ameriškega porekla, ki so ga za Fisker izdelovali v tovarni Magna pri avstrijskem Gradcu.

Komaj eno leto po začetku proizvodnje tega avtomobila je ocean tudi v središču Fiskerjevega boja za preživetje, kjer se zdi črn scenarij vse bolj neizbežen. Lani jim je uspelo prodati manj kot pet tisoč oceanov in zato obstaja majhna verjetnost, da bi takega na cesti lahko videli. V prihodnje bo teh možnosti očitno še manj.

Henrik Fisker in njegov električni športni terenec Foto: Fisker

Brez preboja na zahteven trg električnih vozil

Fisker je želel z modelom ocean postati tekmec Tesle in njihovega modela Y. Toda težave pri dobavnih verigah, mnogi naložbeni izzivi in zahtevna distribucija vozil so podjetje zdaj že drugič v zgodovini postavili pred vrata konca.

Ocean je dobil tudi slabe ocene kakovosti, zato tudi občutni popusti niso pomagali premamiti kupcev.

Za Fiskerja že drugi bankrot

Henrik Fisker, nekoč sloviti oblikovalec, je podjetje ustanovil leta 2016. To je bilo tri leta po zaprtju podjetja Fisker Automotive. Produkt te propadle družbe je bil avtomobil z imenom karma in priključnohibridnim pogonom.

Fisker se je še v začetku leta poskušal za nadaljevanje posla dogovoriti prek sodelovanja z drugim proizvajalcem, domnevno Nissanom. Pred tem je Fisker ustavil proizvodnjo in odpustil del zaposlenih, da bi privarčeval denar za proizvodnjo po sklenitvi dogovora. Ker tega naposled ni bilo, so Američanom ostali visoki dolgovi. Fisker je imel lani 273 milijonov dolarjev prometa, ob tem pa 940 milijonov dolarjev izgube.

Najprej so v ZDA zaprosili za zaščito premoženja pred bankrotom, a zdaj jim vendarle grozi likvidacija sredstev. Fisker naj bi tudi našel kupca za vseh preostalih 4.300 avtomobilov.