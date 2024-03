Težave za Američane? Lani iz Gradca le nekaj tisoč avtomobilov. #foto

Fiskerjev ocean izdelujejo v Gradcu. Foto: Fisker Ameriški proizvajalec avtomobilov Fisker, izdelujejo jih v avstrijski tovarni Magna v Gradcu, je v nezavidljivem finančnem položaju. Po poročanju Wall Street Journala so najeli svetovalce za prestrukturiranje podjetja, če bi to zapadlo v insolventnost oziroma plačilno nesposobnost. Pri Fiskerju teh navedb niso neposredno komentirali, so pa potrdili, da “pogosto sodelujejo z zunanjimi svetovalci za boljšo poslovno učinkovitost podjetja.”

Fisker medtem nabira investicije in sredstva, s katerimi bo v bližnji prihodnosti stopil v strateško partnerstvo z velikim proizvajalcem. Preusmerili se bodo tudi na klasičen prodajni sistem s trgovci, kar bo veljalo tako za Severno Ameriko kot tudi Evropo. Do zdaj so prejeli prek 250 prijav za sodelovanje, ni pa znano, koliko teh prihaja iz Evrope.

Fiskerjev partner naj bi bil Nissan, je poročal Reuters. Do objave sodelovanja bi lahko prišlo že ta mesec.

Lani manj kot pet tisoč predanih oceanov

Fisker je lani izdelal 10.193 modelov ocean, od tega so jih kupcem predali 4.929. Skupni prihodki so lani znašali slabih 273 milijonov dolarjev (250 milijonov evrov).

Podjetje pod vodstvom Henrika Fiskerja letos pričakuje prodajo med 20 in 24 tisoč avtomobili, ki jih bodo v povprečju prodali v razponu od 56 do 62 tisoč dolarjev (51 do 56 tisoč evrov).