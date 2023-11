Nov posel za tovarno v Gradcu, tokrat za Volkswagen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta 2020 je Volkswagen kupil proizvajalca gospodarskih vozil Navistar, ki je imel pravice za uporabo imena znamke Scout. Ta je bila sprva del proizvajalca kmetijske mehanizacije International Harvester, ki je med letoma 1960 in 1980 v ZDA izdeloval terenska vozila.

Novodobni Scout je samostojna znamka pod okriljem Volkswagna, ki jo vodi Scott Keogh - ta je dolga leta v Severni Ameriki vodil posle Volkswagna in Audija.

Obe načrtovani vozili iz Gradca bosta električni

Scout je napovedal izdelavo električnega poltovornjaka in športnega terenca. Oba bodo izdelovali v tovarni Magna Steyr v Gradcu, so v tovarni potrdili za avstrijski časnik Kleine Zeitung.

Vrednost pogodbe znaša 450 milijonov evrov. Priprave na proizvodnjo, ki se bo začela leta 2026, so že v polnem teku.

Volkswagen in Magna Steyr sta pred 30 leti začela sodelovati pri proizvodnji volkswagen golfa country. V Gradcu so za serijsko proizvodnjo pripravili tudi audija TT, v zadnjem obdobju pa so v neposredni bližini Slovenije izdelali tudi pol milijona Mercedesovih razredov G (kmalu sledi električni EQG), na električni platformi pa izdelujejo tudi model ocean ameriškega Fiskerja.