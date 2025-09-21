Domen Prevc in Anže Lanišek na stopničkah v Predazzu

S super ekipno tekmo, ki jo bomo spremljali tudi februarja prihodnje leto na olimpijskih igrah, se je v Predazzu končal festival nordijskega športa 2025. Zmaga je odšla poljskima veteranoma Kamilu Stochu in Dawidu Kubackemu, Domen Prevc in Anže Lanišek pa sta v močni konkurenci skočila na tretje mesto.

Poljaka Dawid Kubacki in Kamil Stoch sta velika zmagovalca super ekipne tekme za točke poletne velike nagrade v Predazzu. Stoch je dvakrat skočil 134,5 metra in v finalu še meter dlje, Kubacki pa 127,5, 129,5 in 137,5 metra za skupno zbrane 786,6 točke.

Z zadnjim skokom sta na drugo mesto prišla Japonca Ren Nikaido in Rjoju Kobajaši, ki je s 141 metri kot zadnji postavil nov rekord prenovljene velike naprave v Predazzu. Japonca sta zbrala 765,7 točke, le eno točko več od slovenske dvojice.

Domen Prevc je dvakrat skočil 131 metrov in v finalu 134 metrov, Anže Lanišek pa 126,5 metra, 132 in 137 metrov. Četrta sta bila avstrijska veterana Manuel Fettner in Stefan Kraft, peta Nemca Karl Geiger in Philipp Raimund, šesta pa Italijana Alex Insam in Giovanni Bresadola.

"Zadnji dan v Predazzu je bil opravljen kar uspešno s tretjim mestom na super ekipni tekmi. Sem nekako zadovoljen s svojimi skoki, ki sem jih stopnjeval. Rezerve pa so še in jih hranimo za zimo," je za Smučarsko zvezo Slovenije povedal Prevc, Lanišek pa: "Za mano je lep vikend v Predazzu. S skoki sem kar zadovoljen. Tudi obe mesti, danes in včeraj, sta bili zelo dobri. Na tem je treba graditi in iti sproščeno naprej do konca poletja."

Poletna velika nagrada se bo oktobra nadaljevala v Hinzenbachu, državno prvenstvo Slovenije pa bo na sporedu 21. oktobra v Kranju.

