Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Nedelja,
21. 9. 2025,
20.08

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc Poletna VN smučarski skoki Predazzo

Nedelja, 21. 9. 2025, 20.08

11 minut

Smučarski skoki, Predazzo, poletna VN

Domen Prevc in Anže Lanišek na stopničkah v Predazzu

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Predazzo, Domen Prevc, Anže Lanišek | Domen Prevc in Anže Lanišek sta super ekipno tekmo v Predazzu končala na odru za zmagovalce. | Foto Nordic Focus

Domen Prevc in Anže Lanišek sta super ekipno tekmo v Predazzu končala na odru za zmagovalce.

Foto: Nordic Focus

S super ekipno tekmo, ki jo bomo spremljali tudi februarja prihodnje leto na olimpijskih igrah, se je v Predazzu končal festival nordijskega športa 2025. Zmaga je odšla poljskima veteranoma Kamilu Stochu in Dawidu Kubackemu, Domen Prevc in Anže Lanišek pa sta v močni konkurenci skočila na tretje mesto.

Nika Prevc
Sportal Nika Prevc četrta na veliki olimpijski napravi, Anže Lanišek peti

Poljaka Dawid Kubacki in Kamil Stoch sta velika zmagovalca super ekipne tekme za točke poletne velike nagrade v Predazzu. Stoch je dvakrat skočil 134,5 metra in v finalu še meter dlje, Kubacki pa 127,5, 129,5 in 137,5 metra za skupno zbrane 786,6 točke.

Z zadnjim skokom sta na drugo mesto prišla Japonca Ren Nikaido in Rjoju Kobajaši, ki je s 141 metri kot zadnji postavil nov rekord prenovljene velike naprave v Predazzu. Japonca sta zbrala 765,7 točke, le eno točko več od slovenske dvojice.

Domen Prevc je dvakrat skočil 131 metrov in v finalu 134 metrov, Anže Lanišek pa 126,5 metra, 132 in 137 metrov. Četrta sta bila avstrijska veterana Manuel Fettner in Stefan Kraft, peta Nemca Karl Geiger in Philipp Raimund, šesta pa Italijana Alex Insam in Giovanni Bresadola.

"Zadnji dan v Predazzu je bil opravljen kar uspešno s tretjim mestom na super ekipni tekmi. Sem nekako zadovoljen s svojimi skoki, ki sem jih stopnjeval. Rezerve pa so še in jih hranimo za zimo," je za Smučarsko zvezo Slovenije povedal Prevc, Lanišek pa: "Za mano je lep vikend v Predazzu. S skoki sem kar zadovoljen. Tudi obe mesti, danes in včeraj, sta bili zelo dobri. Na tem je treba graditi in iti sproščeno naprej do konca poletja."

Poletna velika nagrada se bo oktobra nadaljevala v Hinzenbachu, državno prvenstvo Slovenije pa bo na sporedu 21. oktobra v Kranju.

Preberite še:

Eva Pinkelnig padec
Sportal Po dramatičnih dogodkih v Predazzu bodo potrebne spremembe
Predazzo, skakalnici
Sportal V Predazzu zavrelo: po dveh grdih padcih umik Kanadčank in Avstrijk
Alexandria Loutitt
Sportal V Predazzu padla tudi Alexandria Loutitt
Bojan Makovec
Sportal Veliko olimpijsko priznanje za dobro znan slovenski glas
Anže Lanišek Anže Lanišek Domen Prevc Domen Prevc Poletna VN smučarski skoki Predazzo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.