Pe. M.

Četrtek,
25. 9. 2025,
20.20

19 minut

poškodba smučarski skoki Daniel Huber

Četrtek, 25. 9. 2025, 20.20

19 minut

Konec tedna na celinskem pokalu v Hinterzartnu

Daniel Huber se po izpuščeni sezoni vrača v tekmovalni ritem

Pe. M.

Daniel Huber | Daniel Huber se po skoraj letu in pol vrača v mednarodni tekmovalni ritem. | Foto Guliverimage

Daniel Huber se po skoraj letu in pol vrača v mednarodni tekmovalni ritem.

Foto: Guliverimage

Avstrijski smučarski skakalec Daniel Huber, ki je moral zaradi poškodbe izpustiti celotno lansko sezono, se po skoraj letu in pol vrača na tekme. Konec tedna bo tekmoval na poletnem celinskem pokalu v Hinterzartnu.

Avstrijec Daniel Huber je v svetovnem pokalu zadnjič skakal marca 2024 v Planici, kjer je z zmago potrdil osvojitev malega kristalnega globusa v razvrstitvi poletov. Toda tik pred začetkom lanske sezone je v Lillehammerju sledil velik udarec. Zaradi bolečin v kolenu se je vrnil v domovino, kjer so potrdili poškodbo hrustanca in kolenskih vezi. Sledila je operacija, po njej pa daljša rehabilitacija.

32-letnik je v svetovnem pokalu zadnjič nastopil marca 2024, ko je v Planici med drugim potrdil zmago v skupnem seštevku poletov. | Foto: Guliverimage 32-letnik je v svetovnem pokalu zadnjič nastopil marca 2024, ko je v Planici med drugim potrdil zmago v skupnem seštevku poletov. Foto: Guliverimage

A zdaj je 32-letnik, ki mu poškodbe niso prizanašale, pripravljen na vrnitev v tekmovalni ritem. Na skakalnice se je vrnil že pred meseci, zdaj pa bo znova tekmoval. Konec tedna bo nastopil na poletnem celinskem pokalu v Hinterzartnu, je potrdil na družbenem omrežju.

Huber je v svetovnem pokalu trikrat zmagal, v seštevku svetovnega pokala pa je bil najvišje na 11. mestu (sezona 2021/22). Na olimpijskih igrah v Pekingu se je veselil naslova ekipnega prvaka.

poškodba smučarski skoki Daniel Huber
