Avtor:
J. L.

Sreda,
24. 9. 2025,
13.24

Osveženo pred

17 minut

Sreda, 24. 9. 2025, 13.24

17 minut

Ameriški skakalec Casey Larsons končal kariero: poleti še skakal, zdaj pa dokončna odločitev

Avtor:
J. L.

Casey Larson | Ameriški skakalec Casey Larson se je pri 26 letih odločil za slovo od kariere smučarskega skakalca. | Foto Guliverimage

Ameriški skakalec Casey Larson se je pri 26 letih odločil za slovo od kariere smučarskega skakalca.

Foto: Guliverimage

Športno pot profesionalnega smučarskega skakalca je sklenil 26-letni Casey Larson, redni član ameriške reprezentance zadnjega desetletja. Svoje slovo je sporočil kar prek družbenih omrežij, le nekaj tednov po tem, ko je še tekmoval na poletni veliki nagradi v Courchevelu.

"Okej, prijatelji, zdaj je uradno! Končujem kariero! Desetletna izkušnja profesionalnega skakalca je bila najlepša avantura mojega življenja, a čas je za novo poglavje. Hvala vsem, ki so mi to omogočili," je zapisal Casey Larson. Skakalec iz Illinoisa je v svetovnem pokalu debitiral v sezoni 2016/17, a se je v desetih sezonah med najboljšo trideseterico prebil le dvakrat. Prvič mu je to uspelo leta 2020 v Ruki (28. mesto), najboljši rezultat pa je dosegel v Rasnovu 2023, ko je bil 18. V Romuniji je istega leta poleti na veliki nagradi osvojil celo peto mesto, so zapisali pri skijumping.pl.

Dvakrat na olimpijskih igrah, rekord v poletih

Larson je dvakrat zastopal ZDA na olimpijskih igrah, najprej v Pjongčangu, nato še v Pekingu, vendar se mu v nobenem primeru ni uspelo prebiti v finalno serijo.

Casey Larson | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Od leta 2017 do 2025 je bil tudi redni član ameriške reprezentance na nordijskih svetovnih prvenstvih. Lani je postavil svoj osebni rekord v smučarskih poletih, ko je na norveški letalnici Vikersund poletel 221,5 metra.

