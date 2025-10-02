"Moja pot se tu ne končuje," z bolniške postelje odločno sporoča kanadska smučarska skakalka Alexandria Loutitt, ki je pred slabima dvema tednoma na olimpijski skakalnici v Predazzu grdo padla in že končala sezono 2025/26. Nekdanja svetovna rekorderka in svetovna prvakinja iz leta 2023 je prestala operacijo natrgane križne vezi v kolenu. Objavila je tudi videoposnetek padca.

Za 21-letno odlično kanadsko skakalko Alexandrio Loutitt je olimpijska sezona izgubljena. V torek je v Innsbrucku prestala operacijo na poškodovanem kolenu, zdaj pa sporoča, da je to ne bo ustavilo. "Vse življenje sem razmišljala v olimpijskih okvirjih in sanjala o igrah leta 2026. Moj cilj od trenutka, ko sem začela skakati, so bile te igre; Peking je bil le nepričakovan dodatek. Želim povedati, da se moja pot tu ne konča," je odločna nesrečna skakalka.

Poškodovala se je na olimpijski generalki v Predazzu v petek, 19. septembra, ko ji po 129-metrskem kvalifikacijskem skoku ni uspelo varno pristati. Bila je le ena od žrtev, pred njo je padla in se poškodovala tudi avstrijska veteranka Eva Pinkelnig, ki je morala prav tako prečrtati olimpijske igre in je prejšnji teden prestala operacijo strganih križnih vezi. Na olimpijski skakalnici v Predazzu se je poškodovala še japonska kombinatorka Haruka Kasai, v strokovni javnosti pa je zavrelo in prireditelji bodo morali napravi popraviti. V Mednarodni smučarski zvezi (FIS) se je odprla debata tudi o dresih smučarskih skakalk.

"Najprej hvala za vsa prijazna sporočila; iskreno povedano, bila sem šokirana, koliko ljudi se mi je oglasilo. Še posebej spodbudno je bilo slišati zgodbe drugih športnikov. Bilo je težkih nekaj dni, a v torek zvečer sem končno imela operacijo in vse je šlo dobro. Imam svežo sprednjo križno vez. Bojujem se z veliko čustvi, a sem neverjetno hvaležna ljudem, ki jih imam okoli sebe. Veselim se naslednjih korakov pri zdravljenju telesa in duha. Komaj čakam, da vas vzamem s seboj na to pot," je na Instagramu zapisala Loutitt.

