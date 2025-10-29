Presenečenje v skokih: Stefan Horngacher tik pred sezono napovedal odstop

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Iz Nemčije prihaja novica, da je glavni trener skakalne reprezentance Stefan Horngacher podal odstopno izjavo in bo nemško reprezentanco vodil do konca prihajajoče olimpijske sezone.

Avstrijski strokovnjak na čelu nemške skakalne izbrane vrste Stefan Horngacher je le nekaj tednov pred začetkom nove sezone napovedal uradno slovo od nemške reprezentance po koncu sezone 2025/26.

Presenetljiva napoved pred začetkom zime

"Pomembno se mi zdi, da to sporočim že pred začetkom sezone, da ne bo nepotrebnih vprašanj med tekmami. Tako je tudi za športnike lažje," je Horngacher dejal na novinarski konferenci ob predstavitvi nemške reprezentance. Dodal je, da bo zanj olimpijska sezona v Predazzu predstavljala simboličen zaključek dela: "Moja prva velika sezona se je začela prav v Predazzu na svetovnem prvenstvu 1991, zdaj pa se bo moj cikel končal prav tam na olimpijskih igrah. Po tej sezoni bo zame dovolj – vsaj kot trener nemške reprezentance."

Domen Prevc, Anže Lanišek
Sportal Slovenci na krilih Domna Prevca na stopničkah: Lepa popotnica za zimo

Od Schusterja do svetovnih zmag

Horngacher je nemško reprezentanco prevzel leta 2019 od rojaka Wernerja Schusterja in jo popeljal do nekaterih vrhunskih rezultatov – med drugim do naslova svetovnih prvakov na ekipni tekmi leta 2021 v Oberstdorfu, številnih posamičnih zmag in olimpijskega brona. Pred tem je bil uspešen že kot selektor Poljske, kjer je s Kamilom Stochom osvojil svetovni pokal in olimpijsko zlato v Pjongčangu.

Stefan Horngacher | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Čeprav se bo po sezoni poslovil od položaja, Horngacher ne načrtuje konca trenerske kariere: "Nikakor ne. Čaka me še pet zahtevnih, intenzivnih mesecev. Ko bo sezone konec, bom vedel, kam naprej," je dejal.

Kdo bo nasledil Horngacherja?

Pri nemški zvezi DSV so se na odločitev odzvali z mešanico presenečenja in razumevanja. Horst Hüttel, vodja skokov, je priznal, da je o Horngacherjevi odločitvi izvedel šele pred kratkim: "O tem sva se večkrat pogovarjala, a odločitev je bila njegova. Zdaj bomo med sezono razmislili, kdo bi ga lahko nasledil. Do 1. maja 2026 moramo imeti novega trenerja."

Hüttel si sicer želi, da bi Horngacher ostal del sistema DSV: "Radi bi ga obdržali, vendar verjamem, da bo s svojimi izkušnjami prejel tudi ponudbe drugih reprezentanc."

