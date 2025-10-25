Zmagovalec zadnje posamične tekme poletnega grand prixa je Rjoju Kobajaši, v skupnem seštevku pa je zmagal danes drugi Philipp Raimund. Na odru za zmagovalce se je Japoncu in Nemcu pridružil zmagovalec petkovih kvalifikacij Domen Prevc, ki je zadržal tretje mesto iz prve serije. To so njegov prve stopničke na tekmah poletne velike nagrade. Od Slovencev so do točk prišli še Rok Oblak s 16., Anže Lanišek s 17. (po prvi seriji je bil 30.) in Timi Zajc z 22. mestom. V Klingenthalu bo v nedeljo še tekma mešanih ekip.

Na finalni posamični tekmi smučarskih skakalcev je v Klingenthalu zmagal Japonec Rjoju Kobajaši s 144 in 134 metri ter 270,2 točkami. Drugo mesto je zasedel zmagovalec poletne velike nagrade, Nemec Philipp Raimund s 131 in 136 metri ter 262,9 točkami, tretji pa je bil slovenski državni prvak Domen Prevc, ki je skočil 135 in 134 metrov, za prve poletne stopničke na tekmah poletne velike nagrade pa je zbral 258,3 točk.

"Lep zaključek posamične velike nagrade zame. 3. mesto. Kaj več bi si rezultatsko težko želel. Vedel sem, da sem nekako pripravljen. Za kaj več bi se morala poklopiti dva zelo dobra skoka. Ostali fantje so tudi močni, a vesel sem, da grem z lepo popotnico v zimo," je za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Prevc.

Najboljša trojica. Foto: SloSki

Do točk je prišla še trojica Slovencev. Rok Oblak je bil 16., mesto za njim se je zvrstil Anže Lanišek, ki je s 30. mestom za las ujel finale, Timi Zajc pa je zasedel 22. mesto.

Lovro Kos (116,5) in Žiga Jančar (105) sta bila na 41. oziroma 46. mestu prekratka za finale.

Philipp Raimund Foto: Guliverimage

Raimundu skupni seštevek

V seštevku sezone poletne velike nagrade je zmagal Raimund s 490 točkami, drugi je Japonec Sakutaro Kobajaši s 392, tretji pa Avstrijec Nicklas Bachlinger s 391. Od Slovencev je bil najvišje Kos na 14. mestu, tik za njim je bil Jančar.

V nedeljo bo za konec sezone poletne VN ob 14.45 še tekma mešanih ekip.