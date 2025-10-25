Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sobota,
25. 10. 2025,
18.01

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Domen Prevc Domen Prevc Rok Oblak grand prix Robert Hrgota Anže Lanišek Anže Lanišek smučarski skoki

Sobota, 25. 10. 2025, 18.01

0 minut

Smučarski skoki, poletni grand prix, Klingenthal (m)

Domen Prevc na stopničkah v Nemčiji

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Domen Prevc | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Zmagovalec zadnje posamične tekme poletnega grand prixa je Rjoju Kobajaši, v skupnem seštevku pa je zmagal danes drugi Philipp Raimund. Na odru za zmagovalce se je Japoncu in Nemcu pridružil zmagovalec petkovih kvalifikacij Domen Prevc, ki je zadržal tretje mesto iz prve serije. To so njegov prve stopničke na tekmah poletne velike nagrade. Od Slovencev so do točk prišli še Rok Oblak s 16., Anže Lanišek s 17. (po prvi seriji je bil 30.) in Timi Zajc z 22. mestom. V Klingenthalu bo v nedeljo še tekma mešanih ekip.

Nika Prevc
Sportal Nika Prevc tokrat predse spustila zmagovalko poletnega grand prixa: Zadovoljna sem
Eva Pinkelnig padec
Sportal Po grdih padcih so se odločili za spremembe

Na finalni posamični tekmi smučarskih skakalcev je v Klingenthalu zmagal Japonec Rjoju Kobajaši s 144 in 134 metri ter 270,2 točkami. Drugo mesto je zasedel zmagovalec poletne velike nagrade, Nemec Philipp Raimund s 131 in 136 metri ter 262,9 točkami, tretji pa je bil slovenski državni prvak Domen Prevc, ki je skočil 135 in 134 metrov, za prve poletne stopničke na tekmah poletne velike nagrade pa je zbral 258,3 točk.

"Lep zaključek posamične velike nagrade zame. 3. mesto. Kaj več bi si rezultatsko težko želel. Vedel sem, da sem nekako pripravljen. Za kaj več bi se morala poklopiti dva zelo dobra skoka. Ostali fantje so tudi močni, a vesel sem, da grem z lepo popotnico v zimo," je za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Prevc.

Najboljša trojica. | Foto: SloSki Najboljša trojica. Foto: SloSki

Do točk je prišla še trojica Slovencev. Rok Oblak je bil 16., mesto za njim se je zvrstil Anže Lanišek, ki je s 30. mestom za las ujel finale, Timi Zajc pa je zasedel 22. mesto.

Lovro Kos (116,5) in Žiga Jančar (105) sta bila na 41. oziroma 46. mestu prekratka za finale.

Philipp Raimund | Foto: Guliverimage Philipp Raimund Foto: Guliverimage

Raimundu skupni seštevek

V seštevku sezone poletne velike nagrade je zmagal Raimund s 490 točkami, drugi je Japonec Sakutaro Kobajaši s 392, tretji pa Avstrijec Nicklas Bachlinger s 391. Od Slovencev je bil najvišje Kos na 14. mestu, tik za njim je bil Jančar.

V nedeljo bo za konec sezone poletne VN ob 14.45 še tekma mešanih ekip.

Domen Prevc Nika Prevc
Sportal Višje nagrade za skakalce. In to v evrih.
Nika Prevc
Sportal Nika in Domen Prevc zmagovalca kvalifikacij
Domen Prevc Domen Prevc Rok Oblak grand prix Robert Hrgota Anže Lanišek Anže Lanišek smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.