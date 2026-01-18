Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
18. 1. 2026,
8.15

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22

Natisni članek

Natisni članek
afera z dresi goljufija smučarski skoki

Nedelja, 18. 1. 2026, 8.15

1 ura, 10 minut

Nasvet: Penis si polepi z lepilnim trakom

Osupljiva razkritja: smučarji skakalci do prednosti tudi s povečavo mednožja

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22
Smučarski skakalni dres | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Avstrijski smučarski tekač Mika Vermeulen je pred olimpijskimi igrami v Italiji razkril še nekatere podrobnosti goljufije v smučarskih skokih. Sam je bil nekoč nordijski kombinatorec in od kolegov dobil številne nasvete, vse do povečave mednožja, kar naj bi pomagalo v lovu za daljšimi skoki, poroča časnik Bild.

"Športniki so stalno goljufali. V spodnje perilo so tlačili plastelin, ali pa penis oblepili z lepilom, da je bil na meritvi večji," je dejal Mika Vermeulen in preprosto razložil, da vsak dodaten centimeter dresa pomeni večjo nosilnost med letom.

"Ko sem šel prvič na meritve, so mi starejši in izkušenejši skakalci svetovali: "Penis si polepi z lepilnim trakom. Tako bo mera v tvojem koraku centimeter ali dva nižja," je dejal Finec, ki pa dodaja, da tisti, ki so mu to svetovali, danes ne skačejo več. "Tako so to gledali vsi in o tem povsem javno. Vsi so iskali dodatne prednosti in če so jih zalotili, je bil izgovor, da to počnejo vsi."

Mika Vermeulen | Foto: Guliverimage Mika Vermeulen Foto: Guliverimage

Vermeulen: Ne pravim, da vsi goljufajo. Pravim le, da se ustvarja slabo okolje.

Po lanskem škandalu norveške reprezentance na svetovnem prvenstvu v Trondheimu je Mednarodna smučarska zveza močno zaostrila pravila v zvezi z opremo v smučarskih skokih. Vermeulen je prepričan, da še vedno premalo.

"Ne pravim, da vsi goljufajo. Pravim le, da se ustvarja slabo okolje, če se prevare ustrezno ne kaznuje. Ustvarjamo kulturo, kjer je dovoljeno iskati obvode in poslušamo opravičila, različna opravičila. Suspenzi bi morali biti ob kršenju pravil daljši, brez različnih rumenih in rdečih kartonov. Kdor je goljufal, je goljufal."

"V smučarskem teku se 100-odstotno držimo pravil na vseh področjih, v skokih pa tekmovalci nalašč tvegajo in hodijo po robu, čeprav vedo, da ga bodo prej ali slej tudi prestopili. Pri vsem tem mislijo, da je povsem normalno in opravičljivo, če jih zalotijo in diskvalificirajo," še pravi Avstrijec.

S svojimi izjavami pa je sprožil tudi prve kritike. "Ne vem, če se zaveda teže svoji izjav. To je podobno, kot bi z veliko baklo drezal okrog osjega gnezda," pravi nekdanji velikan nordijske kombinacije Norvežan Magnus Moan.

Preberite še:

Nika Vodan
Sportal Nika Vodan z novimi informacijami o zdravju
Domen Prevc
Sportal Izjemni Domen Prevc do nove zmage: ustavila ga ni niti napaka
Ema Klinec thumb
Sportal Težki dnevi za Emo Klinec: Nezavestna sem končala na kardiološki kliniki
Nika Prevc Ljubno ob Savinji
Sportal Nika Prevc s tretjim zaporednim dvojčkom zmag! #video
Domen Prevc
Sportal Prevc z izjemno finalno predstavo deklasiral konkurenco: Živimo za take trenutke #video
afera z dresi goljufija smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.