Nedelja,
18. 1. 2026,
Grand Slam tenis Alexander Zverev OP Avstralije Carlos Alcaraz

OP Avstralije (ATP), prvi dan

Začelo se je: slab začetek, dober konec za Zvereva, Alcaraza čaka peklensko vzdušje

Carlos Alcaraz

V Melbournu se je začelo teniško OP Avstralije, kjer bo že prvi dan na osrednje igrišče stopil Carlos Alcaraz. Napredovanje si je že zagotovil tretji nosilec Alexander Zverev, ki je s 6:7 (1), 6:1, 6:4, 6:2 izločil Kanadčana Gabriela Dialla.

Olga Danilović
Sportal Olga Danilović na OP Avstralije proti legendarni Američanki

Španec, ki se je decembra presenetljivo razšel s svojim dolgoletnim trenerjem, bo v večernem terminu osrednjega igrišča igral proti domačinu Adamu Waltonu. Na tribunah bo zagotovo zelo glasno, saj bo imel Walton bučno podporo avstralskih navijačev. Alcaraz v Melbournu še ni prišel dlje od četrtfinala, zato bo zanimivo videti, kako se bo predstavil v prvem krogu.

Alexander Zverev je v štirih nizih izločil Gabriela Dialla. | Foto: Reuters Alexander Zverev je v štirih nizih izločil Gabriela Dialla. Foto: Reuters

OP Avstralije

Corentin Moutet (Fra/32) - Tristan Schoolkate (Avs) 6:4, 7:6 (1), 6:3;
Tomas Etcheverry (Arg) - Miomir Kecmanović (Srb) 6:2, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4;
Arthur Fery (VBr) - Flavio Cobolli (Ita/20) 7:6 (1), 6:4, 6:1;
Francisco Comesana (Arg) - Patrick Kypson (ZDA) 6:2, 6:3, 3:6, 6:3;
Alexander Zverev (Nem/3) - Gabriel Diallo (Kan) 6:7 (1), 6:1, 6:4, 6:2
Francisco Cerundolo (Arg/18) - Zhang Zhizhen (Kit) 6:3, 7:6 (0), 6:3.

Zanimivi dvoboji prvega kroga:


Carlos Alcaraz (ESP, 1) – Adam Walton (AUS)
Francisco Cerúndolo (ARG, 18) – Zhizhen Zhang (CHN)
Alexander Bublik (KAZ, 10) – Jenson Brooksby (USA)
Arthur Fery (GBR) – Flavio Cobolli (ITA, 20)
Frances Tiafoe (USA, 29) – Jason Kubler (AUS)

