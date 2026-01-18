Začelo se je: slab začetek, dober konec za Zvereva, Alcaraza čaka peklensko vzdušje

V Melbournu se je začelo teniško OP Avstralije, kjer bo že prvi dan na osrednje igrišče stopil Carlos Alcaraz. Napredovanje si je že zagotovil tretji nosilec Alexander Zverev, ki je s 6:7 (1), 6:1, 6:4, 6:2 izločil Kanadčana Gabriela Dialla.

Španec, ki se je decembra presenetljivo razšel s svojim dolgoletnim trenerjem, bo v večernem terminu osrednjega igrišča igral proti domačinu Adamu Waltonu. Na tribunah bo zagotovo zelo glasno, saj bo imel Walton bučno podporo avstralskih navijačev. Alcaraz v Melbournu še ni prišel dlje od četrtfinala, zato bo zanimivo videti, kako se bo predstavil v prvem krogu.

Alexander Zverev je v štirih nizih izločil Gabriela Dialla. Foto: Reuters

OP Avstralije Corentin Moutet (Fra/32) - Tristan Schoolkate (Avs) 6:4, 7:6 (1), 6:3;

Tomas Etcheverry (Arg) - Miomir Kecmanović (Srb) 6:2, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4;

Arthur Fery (VBr) - Flavio Cobolli (Ita/20) 7:6 (1), 6:4, 6:1;

Francisco Comesana (Arg) - Patrick Kypson (ZDA) 6:2, 6:3, 3:6, 6:3;

Alexander Zverev (Nem/3) - Gabriel Diallo (Kan) 6:7 (1), 6:1, 6:4, 6:2

Francisco Cerundolo (Arg/18) - Zhang Zhizhen (Kit) 6:3, 7:6 (0), 6:3.

Zanimivi dvoboji prvega kroga:





Carlos Alcaraz (ESP, 1) – Adam Walton (AUS)

Francisco Cerúndolo (ARG, 18) – Zhizhen Zhang (CHN)

Alexander Bublik (KAZ, 10) – Jenson Brooksby (USA)

Arthur Fery (GBR) – Flavio Cobolli (ITA, 20)

Frances Tiafoe (USA, 29) – Jason Kubler (AUS)

