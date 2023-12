Zaradi nevarnega početja bo moral zvezdnik na sodišče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glede na obtožnico, ki jo je pridobil BBC, je Brosnan 1. novembra vstopil v prepovedano območje vročih vrelcev Mammoth, kjer je v zadnjih letih zaradi padcev v izvire umrlo več kot 20 ljudi.

Igralec obtožb ni komentiral. Na območju nacionalnega parka se je sicer sprehajal med snemanjem filma Unholy Trinity.

Opozorilo o sesedanju tal

Na spletni strani nacionalnega parka Yellowstone, sicer najstarejšega narodnega parka na svetu, so opozorili, da je zapuščanje začrtane poti lahko zelo nevarno, saj so tla krhka in se zlahka sesedejo.

Avgusta letos je moški iz Michigana utrpel opekline, ko se je preveč približal vrelcem. Leta 2021 je hude opekline utrpela tudi 20-letna ženska, ki je iz vročega vrelca želela rešiti svojega psa. Triindvajsetletni moški pa je leta 2016 po padcu v vrelec umrl. Oblasti so se kasneje odločile, da je prenevarno, da bi poiskali njegovo telo, ki se je naslednji dan skoraj v celoti raztopilo.

Park Yellowstone velja za najstarejši narodni park na svetu. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: