Najprej je opravil potrebo pri sosedu, nato pa vdrl na zvezdnikovo posestvo

Neznani moški je po poročanju ameriških medijev najprej uriniral in opravil veliko potrebo na sosedovem dvorišču, nato pa vdrl na posest igralca Piercea Brosnana in uporabil njegovo pralnico.

Organi pregona so za spletno stran TMZ povedali, da so namestniki okrožnega losangeleškega šerifa v ponedeljek popoldne odhiteli na posestvo 70-letnega igralca Piercea Brosnana v Malibuju, potem ko so prejeli sporočilo, da se na njegovem in sosedovem posestvu zadržuje moški.

Uriniral in opravil veliko potrebo pri sosedu, nato se umil pri Brosnanu

Kot so povedali organi, je moški najprej uriniral in opravil veliko potrebo na sosedovem dvorišču, brskal po smeteh, nato pa se odpravil na posestvo slavnega igralca. Kot je povedala policija, naj bi se moški sprehodil po Brosnanovem dvorišču, zatem pa se mu je uspelo prebiti v pralnico za pranje perila, kjer je uporabil vodo, da se je očistil, poroča portal TMZ.

Ob prihodu policije naj bi moški zbežal in se odpravil proti obali. Policija ga je kmalu našla s policijskim helikopterjem, ko se je skrival med skalami na obali. Moškega so odpeljali v pripor in ga ovadili zaradi vloma ter kraje in uporabe tuje lastnine.

Žena Brosnana Keely je bila med incidentom doma, ni pa znano, ali je bil na svojem posestvu v času incidenta tudi zvezdnik filmov o Jamesu Bondu.

Brosnan je znan kot družinski človek

Igralec Brosnan je med letoma 1995 in 2002 zaigral v filmih o Jamesu Bondu, nastopil pa je tudi v uspešnicah, kot so Mamma Mia!, Očka v krilu in druge. Od leta 2001 je poročen s Keely Shaye Smith, s katero ima dva sinova, 26-letnega Dylana in 22-letnega Parisa, z nekdanjo, zdaj že pokojno ženo Cassandro Harris pa ima tri otroke. Skupaj je Brosnan oče petih otrok, leta 2013 pa je prav tako kot njegova nekdanja žena Cassandra Harris zaradi raka na jajčnikih umrla njegova hči Charlotte.

Brosnan naj bi svoje otroke naučil veščin, ki jih potrebujejo za uspeh v čemerkoli, najpomembnejše zanj so priprava, strast, samozavest in pravočasni prihod. Leta 2022 je za revijo GQ igralec povedal: "Igranje je trdo delo. To je križ, ki ga je treba nositi. Gradiš in uničuješ samega sebe."

