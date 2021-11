Pierce Brosnan: En klic je postavil moje življenje na glavo

Pierce Brosnan je bil leta 1980 v zvezi z igralko Cassandro Harris, ki je igrala Bondovo dekle v filmu Samo za tvoje oči (For Your Eyes Only). Na premieri filma je spoznal režiserja Alberta R. Broccolija in nanj naredil izvrsten vtis, saj je režiser ocenil, da bi se Brosnan odlično izkazal v vlogi agenta 007.

Vmes sta izšla še dva filma o Jamesu Bondu, nato pa se je, leta 1986, priložnost končno še uradno ponudila Pierceu Brosnanu. Igralec je sicer takrat snemal televizijsko serijo, ki pa naj bi se končala ravno pravi čas, da bi igralec lahko začel sodelovati z Albertom R. Broccolijem. Pierce Brosnan se je tako udeležil avdicije, pomeril je kostume in s stiskom roke sklenil dogovor z režiserjem.

Pierce Brosnan je s svojo šarmantnostjo režiserja Alberta R. Broccolija prepričal že pred leti. Foto: IMDb

Usoda pa je imela drugačne načrte za igralca. Televizijsko serijo so zaradi povečane gledanosti naknadno podaljšali še za eno sezono. Režiser Albert R. Broccoli ni želel, da bi se njegov Bond pojavljal na dveh koncih, zato je preklical dogovor z Brosnanom. "To je bil zame šok," je priznal Brosnan in dodal: "Nekaj pričakuješ, nato pa en klic tvoje življenje postavi na glavo."

Tako je vmes vlogo Jamesa Bonda v dveh filmih odigral Timothy Dalton. Po njem pa se je leta 1995 priložnost spet ponudila Pierceu Brosnanu. Avdicijo je imel že opravljeno, sledil je samo še klic, s katerim so producenti igralcu javili, da je izbran za vlogo. "Odložil sem telefon, strastno poljubil svojo zaročenko, nato pa sva odprla šampanjec in proslavljala," je razkril Brosnan.

