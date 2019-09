Nov modni obraz: 18-letni maneken z zvezdniškim očetom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Supermanekenka Naomi Campbell je v ponedeljek v okviru londonskega tedna mode priredila svojo tradicionalno dobrodelno modno revijo Fashion for Relief. Med gosti se je trlo zvezdniških obrazov, a večino pozornosti je pritegnil eden od manekenov. To je bil 18-letni Paris Brosnan, ki ga je spremljal njegov zvezdniški oče - igralec Pierce Brosnan.

Foto: Getty Images

In medtem ko je bil Pierce Brosnan (le) v občinstvu, je bil njegov najmlajši sin tudi del revije, po modni brvi se je sprehodil z Victorijinim angelčkom Stello Maxwell.

Foto: Cover Images

To sicer za Parisa ni bil prvi skok v modne vode, že leta 2018 je nastopil na modni reviji ob 50-letnici modne hiše Ralph Lauren, za svoji reviji za pomlad 2020 so ga najeli tudi pri znamkah Balmain in Moschino, pred kratkim pa se je pojavil na naslovnici korejske izdaje revije GQ.

