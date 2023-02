Odlična filmska zabava na Planetu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kviz Milijonar bom odslej spremljali ob sobotah ob 20. uri in v prenovljeni obliki, konec tedna pa bo na Planetu tudi filmsko obarvan. V soboto ob 21.30 nas bo nasmejala komedija Naključne bogatašinje (Wild Oats), v nedeljo ob 20. uri pa bo na sporedu akcijski triler Tujec (The Foreigner). Oba filma bosta predvajana premierno na slovenskih televizijah.

V soboto ob 21.30 se bomo na Planetu nasmejali komediji Naključne bogatašinje (Wild Oats) z oskarjevkama Shirley MacLaine in Jessico Lange na prav posebni pustolovščini. Film bo predvajan premierno na slovenskih televizijah. Igrata tudi Demi Moore in legendarni škotski komik Billy Connolly v svoji zadnji vlogi pred upokojitvijo, režiral pa je Andy Tennant, ki stoji tudi za uspešnicami Hitch: Zdravilo za sodobnega moškega (Hitch) in Ni vse zlato, kar se sveti (Fool's Gold).

Zgodba govori o vdovi in upokojeni učiteljici zgodovine Eve, katere življenje se korenito spremeni, ko dobi po pomoti namesto 50.000 dolarjev življenjskega zavarovanja kar celih 5 milijonov dolarjev. S svojo najboljšo prijateljico Maddie odpotuje na Kanarske otoke v Španijo, kar postane pustolovščina njunega življenja.

V nedeljo ob 20. uri bo na Planetu odličen akcijski triler Tujec (The Foreigner), v katerem igrata Pierce Brosnan in Jackie Chan. Še posebno slednji se v vlogi užaloščenega poslovneža, ki zahteva pravico za svojo preminulo hčerko, izjemno izkaže. Film je bil zelo uspešen tudi v kinoblagajnah, režiral pa ga je Martin Campbell, ki je posnel tudi bondiado Casino Royale.

Celovečerec pripoveduje zgodbo o skromnem londonskem podjetniku Quanu, ki se hoče maščevati, ko njegova edina hči umre v terorističnem napadu. V neutrudnem iskanju hčerinega morilca je Quan prisiljen v igro mačke in miši z irskim vladnim uradnikom, čigar preteklost bi ga lahko pripeljala do identitete morilca.

Prav tako v nedeljo bo ob 22.15 na sporedu še kriminalka Umor na Orient ekspresu režiserja Kennetha Branagha, ki je prevzel tudi vlog slovitega detektiva Hercula Poirota. Ta preiskuje umor premožnega ameriškega poslovneža, ki je potoval na najslavnejšem vlaku na Balkanu. Igrajo tudi Penélope Cruz, Johnny Depp, Willem Dafoe, Judi Dench in Michelle Pfeiffer.

