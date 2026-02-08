Nedeljska derbija osrečila Maribor in Olimpijo, prednost Celja se topi

Nogometaši Olimpije so v derbiju 21. kroga ugnali vodilno Celje (3:1) in zmagoviti niz v letu 2026 podaljšali na tri zmage, Maribor pa je v Ljudskem vrtu ugnal Koper z 2:0. Zmaji in vijolice so tako zmanjšali zaostanek za vrhom. Na prvi nedeljski tekmi je Aluminij s 3:0 v gosteh ugnal Muro, Primorje pa je v soboto s 3:2 ugnalo Bravo. V tem krogu so počivale Radomlje.

Nedelja, 8. februar:

Nogometaši Maribora so bili v Ljudskem vrtu boljši od Kopra (2:0). Gostitelji, ki so igrali brez poškodovanega Oscarja Zambrana, so tekmo bolje začeli in imeli v deveti minuti prvo veliko priložnost, a je iz bližine zgrešil Pijus Širvys. Pritisk domače zasedbe pa se je obrestoval v 16. minuti, ko je Sheyi Ojo sprožil z desne strani kazenskega prostora in zelo natančno žogo poslal v nasprotni zgornji kot koprskih vrat za 1:0.

Sheyi Ojo je proti Kopru prispeval zadetek in podajo. Foto: Jure Banfi

Vijolični so v 24. minuti po padcu Širvysa ob Andražu Ruedlu v kazenskem prostoru neuspešno zahtevali enajstmetrovko, takoj zatem pa imeli po veliki napaki izvrstno priložnost za nov zadetek, ko je David Pejičić neoviran streljal znotraj kazenskega prostora, a je pred golovo črto žogo odbil Filip Damjanović. Tio Cipot je imel v 31. minuti prav tako odprt strel malce z leve, a ga slabo izvedel, zgrešil pa je tudi znova Pejičić štiri minute pozneje.

Koprčani, ki so pogrešali kar nekaj igralcev, med njimi kaznovanega Josipa Iličića in poškodovanega Frana Tomeka, dotlej niso pokazali veliko v napadu, bili brez strela, zato pa so Štajerci v 41. minuti lepo izigrali obrambo gostov, Dario Vizinger pa je na koncu zadel prečko. Takoj zatem je moral po novem strelu domačih posredovati Metod Jurhar, gosti so lahko šli precej zadovoljni na glavni odmor ob le minimalnem zaostanku.

Pejičić podvojil prednost, vrnitev Tetteha

David Pejičić je zapečatil usodo Kopra. Foto: Jure Banfi So pa Primorci v uvodu drugega dela kmalu ogrozili mariborska vrata po strelu Damjanovića z glavo, toda že v 49. minuti so gostitelji podvojili prednost, potem ko je podajo Oja unovčil Pejičić z nizkim in natančnim strelom z roba kazenskega prostora. Pozneje je bilo na igrišču dogajanje mirnejše, so pa Koprčani pričakovano nekaj več vlagali v poskuse zmanjšanja zaostanka, pri čemer pa jim domača zasedba ni pustila prav veliko.

Je pa bila slednja v 71. minuti blizu novemu zadetku, za malenkost je z glavo takoj po vstopu v igro zgrešil Nejc Viher. Tri minute pozneje je še enkrat poskusil Ojo, a je takrat Metod Jurhar brez večjih težav ustavil žogo, v 78. pa je Tio Cipot zadel vratnico.

Koper je še v 84. minuti poskusil prek Isaaca Matondoja, a iztržil le kot, malce zatem pa sta se po poškodbah v mariborsko ekipo vrnila prvi strelec lige Benjamin Tetteh in Omar Rekik za zadnje minute. V teh je imel Hilal Soudani priložnost še za tretji gol gostiteljev, a je ostalo pri 2:0. Premoč Maribora je potrdila tudi statistika strelov na vrata (17:7), od tega v strelih v okvir vrat 5:1.

Sladka zmaga Olimpije, prvi poraz Celjanov brez Riere

V Stožicah sta se v nedeljo pomerila branilec naslova Olimpija in pa vodilni prvoligaš Celje. Zmaji so jeseni povzročali grofov ogromno težav. Izločili so jih tudi iz pokalnega tekmovanja, dobro pa jim gre tudi po odhodu Alberta Riere, ki je zapustil celjsko klop in se preselil v Frankfurt. V derbiju 21. kroga so zmagali s 3:1 in se Celjanom na lestvici približali na 13 točk zaostanka.

Varovanci Federica Bessoneja so po Muri in Aluminiju ugnali v letu 2026 še Celje. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com Ljubljančani so igrali brez kaznovanega Austina Doffa in poškodovanega Pedra Lucasa, v drugi minuti pa so si že priigrali veliko priložnost za zadetek, po kateri je Dimitar Mitrovski iz bližine zadel vratnico. Tudi sicer je zasedba Fedeja Bessoneja prevladovala v uvodnih minutah, naslednjo obetavno priložnost je imel Diga v 12. minuti, a povsem neoviran zgrešil malce z desne strani iz bližine.

V 30. minuti je maloštevilno občinstvo v Stožicah spravil v dobro voljo Antonio Marin. Hrvat je s silovitim udarcem pod prečko, podajo je prispeval Dimitar Mitrovski, premagal Žana Luka Lebana in popeljal zmaje v vodstvo z 1:0. Tik pred tem so imeli zeleno-beli veliko sreče, saj je strel Antonia Pranjića, žoge se je na poti do vrat Olimpije dotaknil tudi Armandas Kučys, končal v vratnici. Matevž Vidovšek je bil takrat premagan, a ga je rešila sreča. Zeleno-beli so do konca prvega polčasa podvojili prednost. V sodnikovem podaljšku je nezbranost celjske obrambe izkoristil Diga in podvojil prednost gostiteljev na 2:0. Novo podajo je vpisal Mitrovski. Olimpija je tako polčas, v katerem je bila nevarnejši tekmec (streli na gol 8:4, streli v okvir vrat 3:2), kronala z veliko prednostjo.

Kojić povišal prednost, Sešlar zadel za končnih 3:1

Svit Sešlar je postavil končni rezultat v Stožicah. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Tudi uvod drugega polčasa je pripadel razigrani Olimpiji, Dino Kojić je poskusil v 50. minuti s 14 metrov, izkazal pa se je celjski vratar. Ljubljančani so povsem nadzorovali igro, umirili Celjane, sami pa v 63. minuti izpeljali bliskovito akcijo, izigrali celjsko obrambo, po podaji Bruna Lourenca z desne strani pa je v osrčju kazenskega prostora Kojić žogo poslal v mrežo z 3:0.

Kmalu zatem so sodniki dolgo pregledovali posnetek zaradi domnevnega igranja z roko Ahmeta Muhamedbegovića v lastnem kazenskem prostoru in dosodili enajstmetrovko v korist Celja. To je zelo zanesljivo v 71. minuti izvedel Svit Sešlar za obuditev celjskih upov. Sešlar se je tako vpisal med strelce še na tretji zaporedni tekmi po vrnitvi iz Turčije. Po tem so gosti pričakovano imeli pobudo v igri, toda domači so večinoma dobro pazili na vsa celjska orožja in zdržali tudi zadnji nalet tekmecev - ti so v 96. minuti neuspešno zahtevali še eno enajstmetrovko po padcu Maria Kvesića - za zmago.

Navijaška skupina Green Dragons se je poklonila nedavno preminulemu Milošu Šoškiću. Foto: Ž. L. Navijaška skupina Green Dragons, ki stiska pesti za Olimpijo, se je med srečanjem s Celjem poslovila od nekdanjega igralca in trenerja zmajev, ki je pustil ogromen pečat pri ljubljanskem klubu. "Miloš Šoškić, počivaj v miru," so navijači Olimpije izpostavili transparent, namenjen Milošu Šoškiću (1941 – 2026), ki je v mladih letih prišel iz Srbije v Slovenijo, nato pa si izklesal status legendarnega igralca kot tudi trenerja zmajev.

Aluminij osvojil Fazanerijo

Kidričani so na tretji spomladanski tekmi le vpisali prve točke. Zasluženo zmago so slavili v Murski Soboti, kjer je domača zasedba pokazala premalo v napadu.

Prvič je resneje završalo v 11. minuti, ko je Aluminij prišel do strela z bele pike po prekršku Luke Turudije nad Ivijanom Svržnjakom. Behar Feta je v 12. minuti zelo zanesljivo izvedel najstrožjo kazen za vodstvo gostov. Ti so imeli v 21. minuti na voljo še prosti strel na robu kazenskega prostora Mure, a ga je Vid Koderman slabo izvedel, po pol ure so sodniki pregledovali posnetek za novo morebitno enajstmetrovko v korist Aluminija, a je sledil le (znova slab) prosti strel z levega roba kazenskega prostora.

Aluminij je ugnal Muro. Foto: Jure Banfi

Domači strateg Darijan Slavic je na začetku drugega polčasa opravil trojno menjavo v želji po boljši predstavi, toda brez uspeha. Na trenutke se je zdelo, da so se črno-beli, ki naj bi ostali brez športnega direktorja Grege Ciglarja, tako le začeli prebujati v napadu, a nadaljevanje tega ni potrdilo. Gostje so nato izkoristili napad v 80. minuti, ki ga je s 13 metrov s relativno šibkim strelom uspešno zaključil Emir Saitoski. Štiri minute pozneje je Adriano Bloudek po protinapadu potrdil zmago gostov.

Primorju strelska poslastica

Po dveh zmagah Brava v jesenskem delu prvenstva (3:1, 3:0) so tokrat Ajdovci vendarle strli ljubljanski oreh, medtem ko Bravo po zimskem premoru še naprej ne najde poti do kakšne točke. To je bil zanje že tretji zaporedni poraz, s čimer so na lestvici ostali peti, a ponudili Radomljam priložnosti, da jih prehitijo. Primorje je igralo brez kaznovanih (rumeni kartoni) Žana Beširja in Eliana Demirovića ter poškodovanega Harisa Kadrića, a vseeno prišlo do polnega izkupička.

Kombinacija udarnega začetka Primorja in nepozornosti Ljubljančanov v obrambi je botrovala vodstvu Ajdovcev v sedmi minuti. Dolgo podajo skorajda z lastne polovice je dobro spremljal Jon Ficko, gostujoča obramba precej manj, 22-letni član Primorja pa je zanesljivo premagal Uroša Likarja. Zatem je iz prostega strela s sijajnim udarcem zadel Sandro Jovanović. Med strelce se je vpisal prvič po maju 2024. Za tretji zadetek si lahko veliko zaslug pripiše Murillo, ki je na majhnem prostoru zavrtel nekaj gostujočih igralcev, žoga pa je prišla do Matica Zavnika, ki je ob hitrem teku sam krenil proti Likarju in ga premagal za 3:0.

Aleš Arnol je s svojimi varovanci ostal praznih rok. Foto: Jure Banfi

So pa prebujeni gosti drugi del začeli bolje. Jovan je v 51. minuti s strelom z roba kazenskega prostora premagal Tonyja Macana. Gosti so imeli več od igre in v 73. minuti zadeli še drugič, potem ko je po Fickovi napaki Jakoslav Stanković (150. nastop v prvi ligi) prišel do žoge v kazenskem prostoru in po preigravanju ugnal Macana ter s tem postavil tudi končni izid tekme.

1. SNL, 21. krog:

Sobota, 7. februar:

Nedelja, 8. februar:

