Avtorji:
D.K., STA

Sreda,
25. 2. 2026,
11.06

Osveženo pred

46 minut

Sreda, 25. 2. 2026, 11.06

Voznik začetnik na avtocesti krepko prekoračil hitrost

D.K., STA

štajerska avtocesta, Šentjakob LJ | Foto Dars/Promet.si

Foto: Dars/Promet.si

Voznik začetnik je na avtocestnem odseku pri Celju, kjer je hitrost omejena na 80 kilometrov na uro, vozil 162 kilometrov na uro. Policija mu je izrekla prepoved nadaljnje vožnje in mu odvzela vozniško dovoljenje. Za ta prekršek je predpisana globa v višini 1200 evrov ter izrek devetih kazenskih točk, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Voznik, ki je bil v zadnjih dveh letih že pravnomočno obravnavan zaradi več kršitev cestnoprometnih predpisov, je ob upoštevanju varnostne razlike prekoračil najvišjo dovoljeno hitrost za najmanj 73 kilometrov na uro.

Ker gre za voznika začetnika, zakon poleg predpisane globe in kazenskih točk določa tudi prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.

