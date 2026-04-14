Koprčani z zaušnico Mariboru, Viole predčasno zapustile Bonifiko

Slovenski prvoligaši so tokrat na delu tudi med tednom. Za uvod v 30. krog prve lige je bilo vroče na Bonifiki, kjer so Koprčani s kar 3:1 premagali Maribor, ki je skoraj celoten drugi polčas igral z igralcem manj. V prvem polčasu je Maribor dvakrat zadel vratnico, Tio Cipot pa je meril v polno, a je bil gol po posredovanju Vara razveljavljen. Navijači Maribora so zaradi nezadovoljstva predčasno zapustili stadion. V sredo se bosta v knežjem mestu pomerila Celje in Olimpija. V senci teh dveh tekem se bo nadaljeval tudi trd boj za obstanek.

Torek, 14. april:

Koper in Maribor sta odigrala pomembno tekmo za uvrstitev med prva tri mesta, ki bodo vodila v evropska tekmovanja. Statistika ni bila naklonjena ne eni ne drugi zasedbi. Koper je namreč Mariborčane na medsebojnih ligaških tekmah premagal le enkrat na zadnjih desetih obračunih, Maribor pa v Kopru ni zmagal že dobra tri leta.

Slab niz Štajercev na Obali pa se je nadaljeval. Kljub dobri igri so zaostajali v prvem polčasu, v drugem pa hitro ostali brez izključenega igralca ter tako Kopru olajšali pot do zmage, ki jih je utrdila na drugem mestu lestvice. Koprčani imajo zdaj že pet točk prednosti pred tretjeuvrščenimi vijoličnimi (tekma manj).

Mariborčani, ki so pogrešali kaznovana Marka Španringa in Pijusa Širvysa ter poškodovanega Čedomirja Bumbića, so imeli prvi na tekmi resno priložnost, in sicer je v 16. minuti Tio Cipot zadel vratnico s strelom iz prve, ko je stekel za hrbet koprske obrambe. Le malce zatem je bila četa Fede Dudića na vse bolj razmočenem igrišču znova blizu vodilnemu zadetku, ko je Bradley M'Bondo povlekel žogo na rob kazenskega prostora, nato pa z močnim strelom tudi on zadel spodnji del vratnice koprskih vrat.

Maribor je v prvem polčasu dvakrat zadel okvir vrat, našel je tudi pot do gola, a je bil ta razveljavljen. Foto: Aleš Fevžer

V 25. minuti je Sheyi Ojo v lastnem kazenskem prostoru spotaknil Josipa Iličića, tako da so Primorci prišli do najstrožje kazni. To je v 27. minuti izvedel prav povratnik po kazni Iličić ter žogo poslal v malo mrežico za 1:0. Zdelo se je, da so Štajerci zasluženo izenačili v 34. minuti, ko je Jan Repas podal žogo do Cipota na levo stran kazenskega prostora, slednji pa je z diagonalnim strelom s 15 metrov matiral Metoda Jurharja, toda gol ni obveljal. Glavni sodnik Halilović je namreč po posredovanju Vara in ogledu videoposnetka gol zaradi prekrška v začetku napada razveljavil in žogo dosodil Kopru.

Prekršek pa je storil tudi M'Bondo v 50. minuti nad Markom Pabaijem, zaradi katerega je dobil drugi rumeni karton in moral z igrišča. Domači so prišli do drugega gola v 61. minuti, ko je Leo Rimac po spretni podaji Bassirouja N'Diayeja stekel proti Jugu in ga premagal za svoj osmi gol sezone.

V 87. minuti pa je domača vrsta povedla s 3:0, potem ko je Andraž Ruedl najprej zadel stičišče prečke in vratnice, odbito žogo pa je v mrežo pospravil N'Diaye. V 90. minuti so gostje le še zmanjšali zaostanek, ko je Ali Reghba podal z desne strani, Jurhar pa je nespretno lovil žogo in jo spravil v lastno mrežo.

V sredo bo pestro v Celju

Vedno pestri so bili v zadnjih sezonah tudi obračuni Celja in Olimpije. Bolj ali manj jasno je, da se bodo v sredo na stadionu Z'dežele prvaki v odhajanju pomerili s svojimi nasledniki. Grofi lahko že na naslednjih dveh tekmah tudi teoretično potrdijo državni naslov, precej več pritiska pa je na strani zmajev.

Olimpija je na prvi tekmi v dobi novega športnega direktorja Necata Aygüna slavila zmago. Foto: Aleš Fevžer

Ljubljančani so na prvi tekmi v dobi novega športnega direktorja Necata Aygüna vknjižili zmago nad Aluminijem, a jih v lovu na evropsko vozovnico čaka še ogromno dela. Zaostanek za drugim mestom ni velik, po drugi strani pa Olimpiji za ovratnik še vedno diha mestni tekmec Bravo. Kot je pred dnevi v drobovju Stožic razlagal tudi Igor Barišić, bodo naslednje poteze ljubljanskega kluba povsem odvisne od tega, ali bo Federicu Bessoneju in njegovi ekipi uspelo ujeti Evropo.

Odgovorni možje v Celju lahko na drugi strani del svojih misli že osredotočijo k poletnemu kadrovanju in naskakovanju tretje zaporedne evropske jeseni. Bessone proti grofom še ni izgubil, izločil jih je tudi iz pokala, a Campelos bo želel na vsak način ohraniti popolno statistiko na celjski klopi.

Primorje in Mura na pot po nujne točke

Preostala dva obračuna 30. kroga bo zaznamoval boj za obstanek. Tako Primorje kot Mura se po nujne točke podajata na gostovanje. Ajdovce v sredo čaka gostovanje v Stožicah pri Bravu, Mura, ki je prav proti Šiškarjem kljub dobri predstavi v prejšnjem krogu ostala praznih rok, pa se bo v četrtek odpravila v Kidričevo.

