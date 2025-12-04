V današnjem nadaljevanju sklepih besed na sojenju nekdanjim vodilnim v Novi KBM zaradi zlorabe položaja pri domnevno spornem dodeljevanju kreditov za nepremičnine na Hrvaškem je na mariborskem sodišču besedo dobila še obramba. Po njihovem mnenju so obtožbe specializiranega državnega tožilstva povsem neutemeljene, zato predlagajo oprostilno sodbo.

Po prepričanju Kovačičevega zagovornika Črta Šateja je zadeva za presojo preprosta, saj o kakršnemkoli kaznivem dejanju obtoženih iz Nove KBM ni mogoče govoriti. Kot je povedal, Kovačiču ni mogoče dokazati očitkov o sostorilstvu skupaj z nekdanjo članico uprave Manjo Skernišak, prav tako ni bilo nikakršnega naklepa, po katerem naj bi obtoženi – ne sebi, ampak drugim – zagotovil veliko premoženjsko korist, saj teh ljudi dokazano ni poznal, se z njimi ni nikoli ničesar dogovarjal, niti pogovarjal.

Prav tako po Šatejevem mnenju Kovačič ni mogel zlorabiti položaja kot član kreditnega odbora banke, saj je od osmih domnevno spornih kreditov glasoval le pri dveh, pa tudi sicer tam ni bil v vlogi predsednika uprave banke in je njegov glas štel enako kot glasovi vseh preostalih članov odbora. Ti so strokovno podkovani in si gotovo ne bi dovolili kakršnegakoli vplivanja na svoje odločanje.

Zečević oster do tožilstva

Prav tako Kovačič po mnenju obrambe ni mogel očitanih dejanj storiti v svoji vlogi predsednika nadzornega sveta Multiconsulta, saj v njem niti ni bil celotno časovno obdobje, ki ga zajema očitek v obtožnici. Nekdanji prvi mož banke tudi naj ne bi bil seznanjen s prvotnimi cenami nepremičnin, po katerih jih je kupoval Multiconsult. Nenazadnje pa je, kot pravi Šatej, banka omenjenemu podjetju odobrila kredite, ki so morali biti vrnjeni, in torej ni šlo za nikakršno darilo.

Zagovornik nekdanjega direktorja KBM Leasinga in po mnenju tožilstva nekakšnega operativca v hrvaških poslih Igorja Šujice Nenad Zečević je bil še ostrejši do tožilstva, ki naj bi ves čas postopka zavajalo in bi zaradi pravnega konstrukta moralo pravzaprav obtožnico že davno umakniti samo. Po njegovem mnenju so bile že hišne preiskave nezakonite, takšen pa naj bi bil iz številnih razlogov tudi sodni postopek.

Predlog tožilke: devet let zapora za Kovačiča

Sodišče med drugim sploh ni imenovalo cenilca nepremičnin, zavrnilo je tudi zaslišanje hrvaških soobtožencev in jim tako omogočilo obrambo, je našteval Zečević. Če se je v obravnavanih poslih kdo okoristil, je to po njegovih trditvah izključno takratni direktor Multiconsulta, hčerinske družbe Nove KBM na Hrvaškem, Tomislav Blagus, saj celo tožilstvo samo priznava, da premoženjske koristi obtoženim nekdanjim bančnim uslužbencem ni mogoče dokazati.

Tožilka Mojca Petan Žura je po ponedeljkovem večurnem branju sklepnih besed sodnemu senatu pod vodstvom sodnice Danile Dobčnik Šoštarič za nekdanjega prvega moža nekoč druge največje državne banke Matjaža Kovačiča predlagala izrek štirih let in pol zapora, skupaj z dvema lani že izrečenima pravnomočnima kaznima pa izrek enotne zaporne kazni v višini devetih let.

Za soobtoženega Šujico je tožilka zahtevala štiri leta zapora, tako za Kovačiča kot za Šujico tudi stranski denarni kazni. Za tretjeobtoženega Borisa Cekova, ki je prav tako prihajal iz sistema Nove KBM in je imel po mnenju tožilke manj pomembno vlogo pri očitkih, je Petan Žura predlagala leto dni alternativnega prestajanja kazni z delom v splošno korist.

Sodišče v ločenih postopkih sodi še nekdanji članici uprave Manji Skernišak, Blagusu in nekaj drugim hrvaškim državljanom, predvsem domnevnim slamnatim lastnikom projektnih podjetij, prek katerih je banka s kreditiranjem omenjenega hrvaškega podjetja dobila po mnenju tožilstva precej preplačana zemljišča, takratna uprava pa naj bi tako banko oškodovala za okoli 25 milijonov evrov.