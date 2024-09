Mariborsko sodišče danes s sodbo Kovačiču in Raščanu v zadevi Monera

Specializirana državna tožilka Mojca Petan Žura je za Kovačiča zaradi dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja terjala enotno kazen štirih let in pol zapora ter za Raščana zaradi dveh kaznivih dejanj pomoči pri zlorabi položaja štiri leta in dva meseca zapora. Ob tem je sodnemu senatu pod vodstvom Karmen Krajnc še predlagala, da Kovačič plača 34 tisoč in Račan 24 tisoč evrov stranske denarne kazni.

V omenjenem primeru sicer sodijo še nekdanji članici uprave pred leti druge največje državne banke Manji Skernišak, ki je trenutno na daljši bolniški odsotnosti in jo je senat iz sojenja začasno izločil, tako da bo epilog kljub drugačnim pričakovanjem tako tožilstva kot obrambe dočakala ločeno od njiju.

Tožilstvo: Kovačič je ravnal v škodo banke

Obramba je sicer prepričana, da tožilstvu ni v ničemer uspelo dokazati krivde njunih klientov in da banka tudi ni utrpela nobene škode, ampak celo dobiček, zato pričakuje izrek oprostilne sodbe. Ob tem poudarja, da je bil Raščan zaradi poslov z družbo Delo Revije že pravnomočno obsojen na ljubljanskem sodišču in je kazen v celoti odsedel, zaradi česar mu ne bi smeli za isto zadevo soditi še enkrat.

A tožilstvo vztraja, da je Kovačič kot izkušeni bančnik ravnal v škodo banke in je s svojim vplivom dosegel, da je Nova KBM leta 2008 njegovemu prijatelju Raščanu odobrila kredit v višini 7,5 milijona evrov za financiranje nakupa dela delnic družbe Dela Revije, čeprav naj bi bila Monera kreditno nesposobna.

Enako nevestno naj bi ravnal pri sklenitvi kupoprodajne pogodbe za terminski nakup delnic srbske družbe Proinvestments v višini nekaj več kot pet milijonov evrov, s čimer naj bi Raščan finančno pokril še drugi del delnic Dela Revij, za katere tožilstvo sicer meni, da niso bile vredne nič.

Mariborsko sodišče je sicer Kovačiča in Raščana pred letom dni že obsodilo na zaporne kazni, in sicer v primeru preprodaje delnic elektro podjetij. Prvega je zaradi zlorabe položaja obsodilo na leto in pol zaporne kazni ter drugega na leto in štiri mesece zapora, a sodba še ni pravnomočna. O pritožbi bodo višji sodniki odločali 25. septembra. Na Okrožnem sodišču v Mariboru zoper Kovačiča in nekaj drugih nekoč vodilnih v Novi KBM teče še sojenje zaradi domnevno spornih poslov s hrvaškimi zemljišči.