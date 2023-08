Še pred izrekom sodbe Kovačiču in Raščanu sojenje v zadevi Monera

Na današnjem naroku se je v odsotnosti Mateja Raščana nadaljevalo zaslišanje prič, a sta prišli le dve, medtem ko preostalih vabila niso dosegla, niti nekdanjega prvega moža propadlega cerkvenega holdinga Zvon Ena Simona Zdolška, nedavno še nepravnomočno obsojenega na pogojno zaporno kazen zaradi zlorabe položaja.

Čeprav je tožilec Iztok Krumpak predlagal, da ga ne bi znova vabili, pač pa prebrali njegovo izpoved v preiskavi, se obramba s tem ni strinjala in je vztrajala pri neposrednem zaslišanju, ki naj bi bilo 12. septembra. Že teden dni prej na sodišču pričakujejo štiri priče, med drugim nekdanja prva nadzornika nekoč druge največje državne banke Daniela Blejca in Franca Škufco.

Oba zaslišana s slabim spominom

Danes so tako zaslišali le Janka Groska, ki je bil leta 2008 direktor sektorja za spremljanje finančnih trgov, in njegovega podrejenega Boštjana Muhiča, ki je bil vodja oddelka za spremljanje in kontrolo poslov. Oba sta se precej slabo spominjala konkretnega posla, ki je del obtožnice, saj da so njihovi uslužbenci skrbeli zgolj za tehnično izvedbo, z vsebino poslov pa niso imeli nič.

Sta pa na stalno spraševanje Kovačičevega zagovornika vseh prič, ki prihajajo na sodišče kot nekdanji sodelavci z banke, zatrdila, da Matjaž Kovačič ali Manja Skernišak, niti kdorkoli drug od nadrejenih, nista nikoli želela vplivati na njune odločitve ali na to, da bi kakšnega od komitentov obravnavali drugače kot druge.

Zlorabo položaja pri dveh poslih banke z Raščanovim podjetjem

Specializirano državno tožilstvo nekdanjima vodilnima v Novi KBM očita zlorabo položaja pri dveh poslih banke z Raščanovim podjetjem Monera, da bi ta pridobil veliko premoženjsko korist.

Prvi se nanaša na odobritev domnevno neustrezno zavarovanega bančnega posojila Moneri leta 2008 v višini 7,5 milijona evrov za financiranje nakupa dela delnic družbe Dela Revije, drugi pa na sklenitev kupoprodajne pogodbe za terminski nakup delnic srbske družbe Proinvestments v višini nekaj več kot pet milijonov evrov, s čimer naj bi Raščan finančno pokril še drugi del delnic Dela Revij.

Po prepričanju tožilca Iztoka Krumpaka Monera v času odobritve bančnega posojila ni bila plačilno sposobna, ob sklenitvi pogodbe za delnice Proinvestments pa Raščan sploh ni bil njihov lastnik. Prepričan je, da kredit ne bi smel biti odobren in da tudi ni bil nikoli vrnjen.

Krivdo zavračajo

Vsi trije obtoženi krivdo zavračajo, očitke tožilstva pa so označili za nesmiselne in neutemeljene. Kovačič je v zagovoru ob začetku sojenja decembra lani zatrdil, da je bil kredit deset mesecev po domnevno sporni odobritvi poplačan in je banki s plačilom obresti prinesel korist v višini 528 tisoč evrov. Podobno naj bi veljalo za pogodbo za delnice Proinvestments, s katero je Nova KBM po besedah Kovačiča zaslužila okoli 170 tisoč evrov.

Skernišakova je bila članica odbora, ki je odobril kredit Moneri, a je bil njen glas enakovreden glasovom preostalih članov, prav tako se o njem z Raščanom ni individualno pogovarjala, je povedala v zagovoru. Po njenih besedah so se zavedali, da je Monera stranka z nižjo bonitetno oceno, zato so zahtevali temu ustrezna zavarovanja. Ko so ta dobili, ni videla razloga za zavrnitev prošnje za posojilo.

Izrek sodbe Kovačiču in Raščanu v zadevi, povezani z domnevno zlorabo položaja pri odkupu delnic elektropodjetij v lasti z Raščanom povezanega podjetja, s čimer naj bi dejansko šlo za financiranje nakupa časopisne hiše Večer, je napovedan za ob 14. uri. Tožilstvo je za Kovačiča predlagalo dve, za Raščana pa leto in deset mesecev zapora.